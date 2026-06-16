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Франція – Сенегал та Аргентина – Алжир: де дивитися топ-матчі дня на ЧС-2026 з футболу

15:41 16.06.2026 Вт
3 хв
Фіналісти минулого Мундіалю та головні фаворити нинішнього форуму вступають у бій
aimg Андрій Костенко
Франція – Сенегал та Аргентина – Алжир: де дивитися топ-матчі дня на ЧС-2026 з футболу Аргентина тріумфувала на ЧС-2022, здолавши Францію у фіналі (фото: Getty Images)
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Чемпіонат світу-2026 набирає обертів. Вже сьогодні вночі та рано-вранці в боротьбу вступають головні важковаговики світового футболу. Франція починає свій шлях матчем-дежавю проти міцного Сенегалу, а чинні чемпіони світу аргентинці проекзаменують непоступливий Алжир.

Усі головні інтриги перших матчів фаворитів – в анонсі РБК-Україна.

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Франція – Сенегал

Група I, 1-й тур. 16 червня, 22:00. Іст-Резерфорд (США), "Мет-Лайф Стедіум"

Франція – Сенегал та Аргентина – Алжир: де дивитися топ-матчі дня на ЧС-2026 з футболу

Зіркова збірна Франції під керівництвом Дідьє Дешама, для якого цей Мундіаль стане останнім на посаді, розпочинає турнір у статусі одного з головних претендентів на "золото".

"Ле Бле" привезли шалений склад: у заявці присутні капітан Кіліан Мбаппе, який забивав у шести останніх офіційних іграх, чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле та молодий діамант Майкл Олісе. Французи без проблем пройшли відбір (де грали і проти України) та налаштовані виключно на перемогу.

Проте суперник у них максимально небезпечний. Сенегал на початку року виграв Кубок африканських націй (попри кабінетні скандали з технічною поразкою) й не програвав в офіційних матчах в основний час майже чотири роки.

Крім того, жива історична пам'ять: на ЧС-2002 Сенегал сенсаційно обіграв чинних на той момент чемпіонів-французів (1:0). Садіо Мане, Каліду Кулібалі та Едуар Менді готові вести за собою молодь, щоб повторити легендарний подвиг своїх попередників.

Аргентина – Алжир

Група J, 1-й тур. 17 червня, 4:00. Канзас-Сіті (США), "Ерроухед Стедіум"

Франція – Сенегал та Аргентина – Алжир: де дивитися топ-матчі дня на ЧС-2026 з футболу

Чинні чемпіони світу аргентинці на чолі з Ліонелем Мессі розпочинають захист свого титулу, здобутого в Катарі. Для 38-річного Лео це абсолютно точно останній чемпіонат світу в кар'єрі, тому мотивація "альбіселесте" зашкалює. Команда Ліонеля Скалоні зберегла свій чемпіонський кістяк (Ромеро, де Пауль, Маккаллістер, Альварес) та підходить до старту в солідній формі, розгромивши в останніх спарингах Замбію (5:0) та Ісландію (3:0). Через травми не зіграють лише Тальяфіко та Балерді.

Алжир під керівництвом досвідченого Владіміра Петковича точно не буде "хлопчиками для биття". Африканська команда впевнено пройшла відбір, а безпосередньо перед ЧС створила гучну сенсацію, перегравши в контрольному матчі збірну Нідерландів (1:0). Склад у алжирців дуже солідний: тут і зірковий 35-річний Ріад Марез, і захисник "Манчестер Сіті" Раян Аїт-Нурі, і навіть старший син легендарного Зінедіна Зідана – Лука Зідан у воротах.

Аргентині слід пам'ятати уроки ЧС-2022, коли вони стартували з поразки від Саудівської Аравії, адже Алжир здатний покарати за найменшу недооцінку.

Хто ще грає сьогодні

Окрім протистоянь за участю головних фаворитів Мундіалю, у групах I та J відбудуться ще два поєдинки. Зокрема стартує Норвегія з нестримним Ерлінгом Холандом.

Через різницю в часових поясах частина матчів за київським часом відбудеться вже вночі та зранку 17 червня.

Група I:

  • 16 червня, 22:00. Франція – Сенегал
  • 17 червня, 1:00. Ірак – Норвегія

Група J:

  • 17 червня, 4:00. Аргентина – Алжир
  • 17 червня, 7:00. Австрія – Йорданія

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

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