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Франция – Англия в утешительном финале ЧМ-2026: главные интриги и где смотреть

10:57 18.07.2026 Сб
2 мин
Последний бой Дешама и битва за "Золотую бутсу"
aimg Андрей Костенко
Франция – Англия в утешительном финале ЧМ-2026: главные интриги и где смотреть Килиан Мбаппе претендует на "Золотую бутсу" (фото: Getty Images)
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В ночь на воскресенье, 19 июля, на стадионе "Хард Рок" в Майами-Гарденсе состоится поединок за третье место чемпионата мира по футболу-2026. В утешительном финале сойдутся две топовые сборные, которым прочили участие в главном матче четырехлетия – Франция и Англия.

Где и когда смотреть игру и чего от нее ждать – сообщает РБК-Украина.

Принципиальное противостояние и прощание с эпохой

Обе команды пережили катастрофу в шаге от мечты. Французы с Килианом Мбаппе ничего не смогли сделать под плотным прессингом Испании (0:2), а англичане умудрились упустить победу над Аргентиной на последних минутах (1:2).

Несмотря на то, что матч за "бронзу" часто называют игрой, в которой никто не хочет участвовать, мотивации соперникам не занимать.

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Для Франции это исторический момент и финал эпохи Дидье Дешама. Главный тренер покидает пост после турнира и имеет шанс собрать полный комплект наград на трех последних Мундиалях (после "золота"-2018 и "серебра"-2022).

Для Англии под руководством Томаса Тухеля это возможность сломать неприятную традицию. "Три льва" дважды в истории играли в матчах за 3-е место на чемпионатах мира и оба раза проигрывали (в 1990 и 2018 годах).

Франция – Англия в утешительном финале ЧМ-2026: главные интриги и где смотреть

Бомбардирская гонка: Мбаппе против Кейна и Беллингема

Этот поединок станет решающим в борьбе за статус лучшего голеадора турнира. Пока Лионель Месси (8 голов) готовится к финалу, у Килиана Мбаппе, который имеет такое же количество забитых мячей, попытается единолично выиграть "Золотую бутсу".

Шансы сохраняют и лидеры англичан – Джуд Беллингем и Гарри Кейн. У обоих по 6 точных ударов, поэтому для завоевания награды им необходимо оформлять хет-трик в ворота Майка Меньяна, что против кадрово ослабленной, но все еще крепкой обороны французов (без травмированного Уильяма Салибы) будет очень сложно.

В пользу Франции играет и лишний день отдыха.

Где смотреть матч Франция – Англия

Прямая трансляция поединка на территории Украины будет доступна на медиасервисе Megogo (канал "Megogo Футбол 1"). Предматчевая студия начнется в 23:20, а стартовый свисток венесуэльского арбитра Хесуса Валенсуэлы прозвучит ровно в 0:00 по киевскому времени.

Комментировать утешительный финал будут Вадим Скичко и Вадим Шевякин.

Ранее мы писали, что Аргентине грозит наказание из-за празднования победы над Англией на ЧМ-2026.

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