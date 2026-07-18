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Франція – Англія у втішному фіналі ЧС-2026: головні інтриги та де дивитися

10:57 18.07.2026 Сб
2 хв
Останній бій Дешама та битва за "Золоту бутсу"
aimg Андрій Костенко
Франція – Англія у втішному фіналі ЧС-2026: головні інтриги та де дивитися Кіліан Мбаппе претендує на "Золоту бутсу" (фото: Getty Images)
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У ніч на неділю, 19 липня, на стадіоні "Хард Рок" у Маямі-Гарденс відбудеться поєдинок за третє місце чемпіонату світу з футболу-2026. У втішному фіналі зійдуться дві топові збірні, яким пророкували участь у головному матчі чотириріччя – Франція та Англія.

Де і коли дивитися гру та чого від неї чекати – повідомляє РБК-Україна.

Принципове протистояння та прощання з епохою

Обидві команди пережили катастрофу за крок до мрії. Французи з Кіліаном Мбаппе нічого не змогли вдіяти під щільним пресингом Іспанії (0:2), а англійці примудрилися упустити перемогу над Аргентиною на останніх хвилинах (1:2).

Попри те, що матч за "бронзу" часто називають грою, в якій ніхто не хоче брати участь, мотивації суперникам не позичати.

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Для Франції це історичний момент і фінал епохи Дідьє Дешама. Головний тренер залишає посаду після турніру і має шанс зібрати повний комплект нагород на трьох останніх Мундіалях (після "золота"-2018 та "срібла"-2022).

Для Англії під керівництвом Томаса Тухеля це можливість зламати неприємну традицію. "Три леви" двічі в історії грали у матчах за 3-тє місце на чемпіонатах світу і обидва рази програвали (у 1990 та 2018 роках).

Франція – Англія у втішному фіналі ЧС-2026: головні інтриги та де дивитися

Бомбардирська гонка: Мбаппе проти Кейна та Беллінгема

Цей поєдинок стане вирішальним у боротьбі за статус найкращого голеадора турніру. Поки Ліонель Мессі (8 голів) готується до фіналу, Кіліан Мбаппе, який має таку ж кількість забитих м'ячів, спробує одноосібно виграти "Золоту бутсу".

Шанси зберігають і лідери англійців – Джуд Беллінгем та Гаррі Кейн. В обох по 6 точних ударів, тож для завоювання нагороди їм необхідно оформлювати хет-трик у ворота Майка Меньяна, що проти кадрово ослабленої, але все ще міцної оборони французів (без травмованого Вільяма Саліби) буде вкрай складно.

На користь Франції грає і зайвий день відпочинку.

Де дивитися матч Франція – Англія

Пряма трансляція поєдинку на території України буде доступна на медіасервісі Megogo (канал "Megogo Футбол 1"). Передматчева студія розпочнеться о 23:20, а стартовий свисток венесуельського арбітра Хесуса Валенсуели пролунає рівно о 0:00 за київським часом.

Коментуватимуть втішний фінал Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

Раніше ми писали, що Аргентині загрожує покарання через святкування перемоги над Англією на ЧС-2026.

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