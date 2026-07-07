ФИФА изучит возможность допуска российских команд после сигнала МОК

ФИФА рассмотрит вопрос о возвращении России

ФИФА начала подготовку к официальному обсуждению возможной отмены запрета на участие российских команд в международных турнирах.

Как сообщает Sky News, поводом для этого стало решение МОК снять дисквалификацию с Олимпийского комитета России и уведомить об этом международные спортивные федерации.

В организации подтвердили, что получили информацию о решении олимпийского комитета.

"ФИФА получила информацию о решении МОК временно снять дисквалификацию Олимпийского комитета России", — сообщили в организации.

В федерации уточнили, что сначала проанализируют принятое решение, после чего определят дальнейшие действия совместно с заинтересованными сторонами.

Запрет действует с 2022 года

Российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

С тех пор национальные команды страны не участвовали в международных соревнованиях, включая отборочные турниры чемпионатов мира 2022 и 2026 годов, а также женский чемпионат мира 2023 года.

Изначально ограничения были введены, в том числе, из-за отказа ряда европейских сборных проводить матчи против российских соперников.

Решение остается за федерациями

МОК больше не рекомендует международным федерациям сохранять запрет на участие российских команд, однако окончательное решение каждая спортивная организация принимает самостоятельно.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино уже заявлял, что вопрос возвращения российских команд необходимо рассмотреть.

"Этот запрет ничего не достигла, она лишь создала еще больше разочарования и ненависти", — отметил Джанни Инфантино.

ФИФА уже допустила сборную России U-15 к участию в юношеском чемпионате мира, который пройдет в октябре в Азербайджане.

При этом УЕФА ранее отказалась возвращать российские юношеские команды после негативной реакции европейских ассоциаций.

В МОК подчеркнули, что решения о проведении соревнований в России, допуске российских команд, использовании государственной символики и приглашении официальных представителей остаются в компетенции международных федераций и организаторов соревнований.