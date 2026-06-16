Фьюри заменит Усика в поединке против Кабаела: британец готовит экстренную замену

Бывший лидер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри официально заявил, что готов заменить Александра Усика и выйти на ринг против временного чемпиона WBC Агита Кабаела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport Bible .

Фьюри хочет стать трёхкратным

Кабаел является обязательным претендентом на полноценный титул WBC, которым владеет именно Усик. Украинский боксер оказался перед жестким выбором: он должен либо дать бой немцу, либо официально отказаться от чемпионского пояса. Ранее в аналогичной ситуации Усик уже оставлял пояс WBO, чтобы избежать поединка против Фабио Уордли.

Этим моментом и собирается воспользоваться Фьюри. Если Усик снова решит освободить титул, Тайсон готов немедленно выйти вместо него на бой против Кабаела.

«Я снова №1 в рейтинге WBC. Если кроликоподобный (Александр Усик - прим. ред.) откажется от боя с Кабаелом, тогда я с ним побьюсь. Если по какой-то причине бой с Джошуа не состоится, тогда я воспользуюсь шансом стать трехкратным чемпионом мира в бою с Кабаелом. И мы проведем этот поединок на "Уэмбли", — заявил Фьюри.

Приоритеты британца

В целом Фьюри возобновил карьеру ради масштабного и финансово выгодного мегафайта против Энтони Джошуа. Однако, если переговоры о чисто британском противостоянии затянутся или сорвутся, Тайсон не собирается терять время и сразу переключится на вариант с заменой Усика.

Отметим, что Кабаэл стремился к бою с Фьюри еще в 2020 году, но тогда британец был вынужден проводить третий поединок против Деонтея Уайлдера.

Параллельно Фьюри интригует сотрудничеством с боссом UFC Дейной Уайтом и его новым боксерским конгломератом Zuffa Boxing. Оба уже анонсировали «огромное заявление» в ближайшее время.

Однако окончательная судьба следующего поединка "Цыганского короля" теперь полностью зависит от того, какой шаг сделает Александр Усик со своей обязательной защитой.