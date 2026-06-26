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В Эквадоре официально остановили страну из-за успеха сборной на ЧМ-2026: видео исторической победы

10:44 26.06.2026 Пт
2 мин
Победа над грандом мирового футбола изменила планы миллионов людей на целый день
aimg Андрей Костенко
Футболисты Эквадора подарили стране праздник (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Сенсационный триумф над сборной Германии не просто вывел Эквадор в плей-офф чемпионата мира – он заставил президента страны пойти на нетипичный шаг. Вместо рабочего дня эквадорцы получили общенациональный праздник.

Указ, удививший мир

Президент Даниэль Нобоа лично подписал указ, сделавший 26 июня выходным для всех секторов экономики. Главная цель власти – разрешить гражданам разделить момент единства и гордости за национальную сборную.

"Национальное правительство признает самоотверженность нашей сборной, подарившей радость, выходящую далеко за пределы футбольных полей. Это момент, наполняющий гордостью всю страну", - говорится в официальном документе.

Почему это больше, чем просто победа

Результат матча против Германии (2:1) выглядит как настоящий сценарий голливудского фильма:

Воля к победе: Уже на 2-й минуте эквадорцы пропустили быстрый гол, однако вместо того чтобы посыпаться, смогли перехватить инициативу. На 9-й минуте Нильсон Ангуло восстановил равновесие, а на 77-й – Гонсало Плата точным ударом вывел южноамериканскую команду вперед, принеся историческую победу.

Исторический момент: Для страны это только второй выход в плей-офф за всю историю выступлений на ЧМ. В предыдущий раз эквадорцы преодолевали групповой этап ровно 20 лет назад – в 2006-м.

Теперь сборная Эквадора, которая на старте турнира выглядела аутсайдером, готовится к дальнейшей борьбе в 1/16 финала, а вся страна официально отмечает этот успех.

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