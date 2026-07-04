Две безумные победы за день: Костюк вырвала эпический дубль на Уимблдоне-2026

Валидальный тайбрейк: как Марта и Елена вырывали победу

Противостояние против индонезийского тандема Альдила Сутджиади/Дженис Тжен длилось 1 час и 49 минут. Несмотря на итоговый счет 2:0 в пользу украинки и румынки, матч показался нервным и бескомпромиссным.

Старт первой партии остался за индонезийцами, стремительно поведшими 2:0. Однако Костюк и Русе мгновенно включили дополнительные скорости и ответили соперницам мощным рывком из пяти выигранных геймов подряд, что позволило спокойно закрыть сет - 6:4.

Во второй партии украинка с румынкой, казалось, обеспечили себе комфортный задел (3:0), но оппоненты не собирались сдаваться без боя. Они перехватили инициативу, выиграли четыре гейма подряд и сравняли игру.

Дело дошло до драматического тайбрейка. Индонезийки проявили недюжинную устойчивость, дважды отыграв матч-пойнты, однако в супернапряженной концовке Костюк и Русе таки дожали соперниц - 10:8 на тайбрейке.

Национальный рекорд и турнирные перспективы

Этот успех позволил Марти Костюк стать первой представительницей Украины, которая пробилась в третий раунд (1/8 финала) парного разряда на Уимблдоне-2026.

Ранее турнир в Лондоне, к сожалению, уже покинула Людмила Киченок, однако шансы присоединиться к Марте на этой стадии еще сохраняют Юлия Стародубцева, а также дуэт Ангелины Калининой и Дайаны Ястремской.

Напомним, что на старте соревнований Костюк и Русе совершили громкую сенсацию, выбив пятых сеяных турнира - Николь Мелихар (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Следующими соперницами украинско-румынского тандема станут либо девятые сеянные Эллен Перес (Австралия)/Деми Схюрс (Нидерланды), либо пара Камила Осорио (Колумбия)/ Солана Сиерра (Аргентина).