Довбик может покинуть "Рому": экс-тренер украинца стремится усилить нападение

"Аякс" уже делал первые шаги по трансферу Артема Довбика. Однако теперь руководство амстердамцев готовит новый, более решительный финансовый шаг.

По информации источников, нидерландцы могут увеличить предложение до 23 миллионов евро – это именно та сумма, при которой боссы "Ромы" готовы отпустить украинца.

В то же время в "Аяксе" видят в Довбике идеального центрфорварда, способного вернуть команде доминирование на внутренней и международной арене. Также нужно помнить, что главным тренером амстердамского гранда стал Мичел, уже работавший с Довбиком в "Жироне".

Конкуренция за Довбика

Впрочем, на нападающего сборной Украины претендуют не только нидерландцы. Также на Довбика претендует и "Дженоа".

Главный тренер команды Даниэле Де Росси ранее работал с нападающим в "Роме" и заинтересован в возобновлении сотрудничества. Сообщается, что Де Росси готов приложить максимум усилий для подписания Артема.

Довбик в "Роме"

Довбик присоединился к "Роме" в 2025 году и провел в Риме два сезона. Дебютный сезон оказался для него достаточно продуктивным – 17 голов и три голевых передачи в 45 матчах.

А вот прошлый сезон в актив украинцу занести тяжело - значительную его часть Артем пропустил из-за травмы, полученной в январе 2026-го года. Несмотря на это, он все равно успел сыграть в 18 матчах, в которых он забил три гола и отдал три ассиста.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го года.