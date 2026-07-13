UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Довбик може покинути "Рому": екстренер українця прагне посилити напад

19:32 13.07.2026 Пн
2 хв
Нападник збірної України може змінити європейський чемпіонат вже влітку
aimg Малюгін Микита
Артем Довбик провів в складі римського клубу два сезони (Фото: asroma.com)

Амстердамський "Аякс" серйозно налаштований посилити лінію атаки та готує покращену трансферну пропозицію щодо форварда "Роми". Нідерландський гранд прагне скористатися поточним статусом Артема Довбика в італійському клубі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Calciomercato.it

"Аякс" уже робив перші кроки щодо трансферу Артема Довбика. Проте тепер керівництво амстердамців готує новий, більш рішучий фінансовий крок.

За інформацією джерел, нідерландці можуть збільшити пропозицію до 23 мільйонів євро - це саме та сума, за якої боси "Роми" готові відпустити українця.

Водночас в "Аяксі" бачать у Довбику ідеального центрфорварда, здатного повернути команді домінування на внутрішній та міжнародній арені. Також треба пам'ятати, що головним тренером амстердамського гранду став Мічел, який вже працював із Довбиком в "Жироні".

Конкуренція за Довбика

Втім, на нападника збірної України претендують не лише нідерландці. Також на Довбика претендує і "Дженоа".

Головний тренер команди Даніеле Де Россі раніше працював із нападником у "Ромі" та зацікавлений у поновленні співпраці. Повідомляється, що Де Россі готовий докласти максимум зусиль для підписання Артема.

Довбик в "Ромі"

Довбик доєднався до "Роми" в 2025-му році та провів в Римі два сезони. Дебютний сезон видався для нього достатньо продуктивним - 17 голів та три гольові передачі в 45 матчах.

А от минулий сезон в актив українцю занести важко - значну його частину Артем пропустив через травму, отриману в січні 2026-го року. Попри це, він все одно встиг зіграти у 18 матчах, в яких він забив три голи та віддав три асиста.

Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2029-го року.

Нагадаємо, що Артем Довбик відновив тренування після травми - нападник повернувся до складу перед вирішальними матчами Серії А. І зрештою римляни змогли повернутися до Ліги чемпіонів - вперше за сім років.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФутболРома