"Динамо" перед Лигой Европы отправилось в Австрию: список игроков и расписание спаррингов

Кто поехал на сборы: состав "Динамо"

Маршрут "бело-синих" пролегает через Молдову: сначала команда доберется автобусом до Кишинева, откуда самолетом вылетит в Австрию.

Тренерский штаб во главе с Игорем Костюком взял на австрийский сбор 34 футболиста. Полный список игроков выглядит так:

Вратари: Нещерет, Ольховой, Суркис, Манько.

Нещерет, Ольховой, Суркис, Манько. Защитники: Попов, Биловар, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Тиаре, Гусев, Захарченко, Дикий, Коробов, Малыш, Тымчик.

Попов, Биловар, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Тиаре, Гусев, Захарченко, Дикий, Коробов, Малыш, Тымчик. Полузащитники: Бражко, Буяльский, Волошин, Герич, Кабаев, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко.

Бражко, Буяльский, Волошин, Герич, Кабаев, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко. Нападающие: Герреро, Пономаренко.

Главной задачей на этом этапе станет подготовка команды к квалификационным матчам Лиги Европы, которыми для киевлян и начнется новый официальный сезон.

Расписание контрольных матчей в Австрии

В рамках подготовительного периода динамовцы запланировали проведение ряда спаррингов против европейских соперников разного уровня.

Сейчас график контрольных встреч выглядит так:

20.06. "Славия" (Прага, Чехия)

24.06. "Жилина" (Словакия)

28.06. "Вечиста" (Краков, Польша)

2.07. соперник уточняется

3.07. ЛАСК (Линц, Австрия)

В клубе отмечают, что указанный перечень поединков, а также даты не являются окончательными - в графике возможны изменения или добавление новых соперников.

Когда жеребьевка ЛЕ и кто потенциальные соперники

"Динамо" как обладатель Кубка Украины начнет свое выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Чтобы попасть в основной этап турнира, столичной команде нужно успешно преодолеть 4 раунда квалификации. В случае неудачи на одном из этапов киевляне перейдут в Лигу конференций.

Во время жеребьевки первого раунда отбора столичный клуб будет иметь сеяный статус. Среди возможных соперников "бело-синих" - 6 несеяных команд.

Потенциальные соперники "Динамо" в первом раунде отбора ЛЕ:

"Жилина" (Словакия)

"Воеводина" (Сербия)

"Университатя Клуж" (Румыния)

"Алюминий" (Словения)

"Дерри Сити" (Ирландия)

"Вестри" (Исландия)

Жеребьевка стартового раунда квалификации запланирована на 16 июня. Сами же матчи первого этапа состоятся 9 и 16 июля.