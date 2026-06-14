"Динамо" перед Лигой Европы отправилось в Австрию: список игроков и расписание спаррингов

Киевское "Динамо" официально вышло из летнего отпуска и начало активную подготовку к старту сезона-2026/2027. В воскресенье, 14 июня, столичная команда отправилась на летний учебно-тренировочный сбор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Маршрут "бело-синих" пролегает через Молдову: сначала команда доберется автобусом до Кишинева, откуда самолетом вылетит в Австрию.
Тренерский штаб во главе с Игорем Костюком взял на австрийский сбор 34 футболиста. Полный список игроков выглядит так:
Главной задачей на этом этапе станет подготовка команды к квалификационным матчам Лиги Европы, которыми для киевлян и начнется новый официальный сезон.
В рамках подготовительного периода динамовцы запланировали проведение ряда спаррингов против европейских соперников разного уровня.
Сейчас график контрольных встреч выглядит так:
В клубе отмечают, что указанный перечень поединков, а также даты не являются окончательными - в графике возможны изменения или добавление новых соперников.
"Динамо" как обладатель Кубка Украины начнет свое выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Чтобы попасть в основной этап турнира, столичной команде нужно успешно преодолеть 4 раунда квалификации. В случае неудачи на одном из этапов киевляне перейдут в Лигу конференций.
Во время жеребьевки первого раунда отбора столичный клуб будет иметь сеяный статус. Среди возможных соперников "бело-синих" - 6 несеяных команд.
Потенциальные соперники "Динамо" в первом раунде отбора ЛЕ:
Жеребьевка стартового раунда квалификации запланирована на 16 июня. Сами же матчи первого этапа состоятся 9 и 16 июля.
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