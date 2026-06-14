"Динамо" перед Лігою Європи вирушило до Австрії: список гравців та розклад спарингів

Хто поїхав на збори: склад "Динамо"

Маршрут "біло-синіх" пролягає через Молдову: спочатку команда дістанеться автобусом до Кишинева, звідки літаком вилетить до Австрії.

Тренерський штаб на чолі з Ігорем Костюком узяв на австрійський збір 34 футболісти. Повний список гравців виглядає так:

Воротарі: Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько.

Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько. Захисники: Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик.

Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик. Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко.

Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко. Нападники: Герреро, Пономаренко.

Головним завданням на цьому етапі стане підготовка команди до кваліфікаційних матчів Ліги Європи, якими для киян і розпочнеться новий офіційний сезон.

Розклад контрольних матчів в Австрії

У межах підготовчого періоду динамівці запланували проведення низки спарингів проти європейських суперників різного рівня.

Наразі графік контрольних зустрічей виглядає так:

20.06. "Славія" (Прага, Чехія)

24.06. "Жиліна" (Словаччина)

28.06. "Вєчиста" (Краків, Польща)

2.07. суперник уточнюється

3.07. ЛАСК (Лінц, Австрія)

У клубі наголошують, що вказаний перелік поєдинків, а також дати не є остаточними – у графіку можливі зміни чи додавання нових суперників.

Коли жеребкування ЛЄ та хто потенційні суперники

"Динамо" як володар Кубка України розпочне свій виступ у єврокубках з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Щоб потрапити до основного етапу турніру, столичній команді потрібно успішно подолати 4 раунди кваліфікації. У разі невдачі на одному з етапів кияни перейдуть до Ліги конференцій.

Під час жеребкування першого раунду відбору столичний клуб матиме сіяний статус. Серед можливих суперників "біло-синіх" – 6 несіяних команд.

Потенційні суперники "Динамо" у першому раунді відбору ЛЄ:

"Жиліна" (Словаччина)

"Воєводина" (Сербія)

"Університатя Клуж" (Румунія)

"Алюміній" (Словенія)

"Деррі Сіті" (Ірландія)

"Вестрі" (Ісландія)

Жеребкування стартового раунду кваліфікації заплановане на 16 червня. Самі ж матчі першого етапу відбудуться 9 та 16 липня.