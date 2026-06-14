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"Динамо" перед Лігою Європи вирушило до Австрії: список гравців та розклад спарингів

15:16 14.06.2026 Нд
2 хв
"Біло-сині" розпочинають підготовку до єврокубкового сезону
aimg Андрій Костенко
Кияни незабаром дізнаються першого суперника в ЛЄ (фото: ФК "Динамо")

Київське "Динамо" офіційно вийшло з літньої відпустки та розпочало активну підготовку до старту сезону-2026/2027. У неділю, 14 червня, столична команда вирушила на літній навчально-тренувальний збір.

Хто поїхав на збори: склад "Динамо"

Маршрут "біло-синіх" пролягає через Молдову: спочатку команда дістанеться автобусом до Кишинева, звідки літаком вилетить до Австрії.

Тренерський штаб на чолі з Ігорем Костюком узяв на австрійський збір 34 футболісти. Повний список гравців виглядає так:

  • Воротарі: Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько.
  • Захисники: Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик.
  • Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко.
  • Нападники: Герреро, Пономаренко.

Головним завданням на цьому етапі стане підготовка команди до кваліфікаційних матчів Ліги Європи, якими для киян і розпочнеться новий офіційний сезон.

Розклад контрольних матчів в Австрії

У межах підготовчого періоду динамівці запланували проведення низки спарингів проти європейських суперників різного рівня.

Наразі графік контрольних зустрічей виглядає так:

  • 20.06. "Славія" (Прага, Чехія)
  • 24.06. "Жиліна" (Словаччина)
  • 28.06. "Вєчиста" (Краків, Польща)
  • 2.07. суперник уточнюється
  • 3.07. ЛАСК (Лінц, Австрія)

У клубі наголошують, що вказаний перелік поєдинків, а також дати не є остаточними – у графіку можливі зміни чи додавання нових суперників.

Коли жеребкування ЛЄ та хто потенційні суперники

"Динамо" як володар Кубка України розпочне свій виступ у єврокубках з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Щоб потрапити до основного етапу турніру, столичній команді потрібно успішно подолати 4 раунди кваліфікації. У разі невдачі на одному з етапів кияни перейдуть до Ліги конференцій.

Під час жеребкування першого раунду відбору столичний клуб матиме сіяний статус. Серед можливих суперників "біло-синіх" – 6 несіяних команд.

Потенційні суперники "Динамо" у першому раунді відбору ЛЄ:

  • "Жиліна" (Словаччина)
  • "Воєводина" (Сербія)
  • "Університатя Клуж" (Румунія)
  • "Алюміній" (Словенія)
  • "Деррі Сіті" (Ірландія)
  • "Вестрі" (Ісландія)

Жеребкування стартового раунду кваліфікації заплановане на 16 червня. Самі ж матчі першого етапу відбудуться 9 та 16 липня.

Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.

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