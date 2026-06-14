"Динамо" перед Лігою Європи вирушило до Австрії: список гравців та розклад спарингів

Київське "Динамо" офіційно вийшло з літньої відпустки та розпочало активну підготовку до старту сезону-2026/2027. У неділю, 14 червня, столична команда вирушила на літній навчально-тренувальний збір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Маршрут "біло-синіх" пролягає через Молдову: спочатку команда дістанеться автобусом до Кишинева, звідки літаком вилетить до Австрії.
Тренерський штаб на чолі з Ігорем Костюком узяв на австрійський збір 34 футболісти. Повний список гравців виглядає так:
Головним завданням на цьому етапі стане підготовка команди до кваліфікаційних матчів Ліги Європи, якими для киян і розпочнеться новий офіційний сезон.
У межах підготовчого періоду динамівці запланували проведення низки спарингів проти європейських суперників різного рівня.
Наразі графік контрольних зустрічей виглядає так:
У клубі наголошують, що вказаний перелік поєдинків, а також дати не є остаточними – у графіку можливі зміни чи додавання нових суперників.
"Динамо" як володар Кубка України розпочне свій виступ у єврокубках з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Щоб потрапити до основного етапу турніру, столичній команді потрібно успішно подолати 4 раунди кваліфікації. У разі невдачі на одному з етапів кияни перейдуть до Ліги конференцій.
Під час жеребкування першого раунду відбору столичний клуб матиме сіяний статус. Серед можливих суперників "біло-синіх" – 6 несіяних команд.
Потенційні суперники "Динамо" у першому раунді відбору ЛЄ:
Жеребкування стартового раунду кваліфікації заплановане на 16 червня. Самі ж матчі першого етапу відбудуться 9 та 16 липня.
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