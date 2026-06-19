RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

ЧМ-2028 по футзалу: сборная Украины узнала соперников на старте отбора

14:56 19.06.2026 Пт
2 мин
"Сине-желтые" постараются отстоять статус одной из сильнейших команд планеты
aimg Андрей Костенко
Сборная Украины по футзалу (фото: УАФ)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира 2028 года по футзалу. Своих первых соперников на пути к мировому первенству узнала и сборная Украины.

С кем сыграет Украина

Наша национальная команда во время процедуры находилась в первой корзине посева благодаря высокому рейтингу. По итогам жеребьевки подопечные Александра Косенко попали в группу 9.

За выход в следующий этап соревнований "сине-желтые" будут бороться со сборными Словакии и Эстонии.

Борьба в группах будет проходить по круговой системе в формате домашних и выездных матчей (каждая команда сыграет по два матча на своей площадке и в гостях). Окно для проведения встреч основного раунда разделено на четыре международные паузы:

  • 12–21 октября 2026 года;
  • 2–11 ноября 2026 года;
  • 6–9 декабря 2026 года;
  • 22 февраля – 3 марта 2027 года.

Результаты жеребьёвки (фото: uefa.com)

Регламент отбора: как выйти в Элитный раунд

Всего на этом этапе выступают 36 европейских сборных, которые разбиты на 12 групп по три команды. Прямо в следующий, Элитный раунд квалификации выйдут победители всех 12 групп, а также четыре лучшие команды из числа тех, кто финиширует на вторых местах.

Остальные восемь сборных, занявшие вторые места в своих группах, проведут между собой стыковые матчи, в которых разыграют ещё четыре путёвки в следующий раунд.

Следующий этап отбора запланирован на осень 2027 года, а на кону там будут стоять 7 путевок на Мундиаль.

Напомним, что сборная Украины подходит к этому отборочному циклу в статусе действующего бронзового призера чемпионата мира-2024, который стал самым успешным турниром в новейшей истории нашего футзала.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФутболСборная УкраиныЧемпионат мира