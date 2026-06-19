ЧМ-2028 по футзалу: сборная Украины узнала соперников на старте отбора

С кем сыграет Украина

Наша национальная команда во время процедуры находилась в первой корзине посева благодаря высокому рейтингу. По итогам жеребьевки подопечные Александра Косенко попали в группу 9.

За выход в следующий этап соревнований "сине-желтые" будут бороться со сборными Словакии и Эстонии.

Борьба в группах будет проходить по круговой системе в формате домашних и выездных матчей (каждая команда сыграет по два матча на своей площадке и в гостях). Окно для проведения встреч основного раунда разделено на четыре международные паузы:

12–21 октября 2026 года;

2–11 ноября 2026 года;

6–9 декабря 2026 года;

22 февраля – 3 марта 2027 года.

Результаты жеребьёвки (фото: uefa.com)

Регламент отбора: как выйти в Элитный раунд

Всего на этом этапе выступают 36 европейских сборных, которые разбиты на 12 групп по три команды. Прямо в следующий, Элитный раунд квалификации выйдут победители всех 12 групп, а также четыре лучшие команды из числа тех, кто финиширует на вторых местах.

Остальные восемь сборных, занявшие вторые места в своих группах, проведут между собой стыковые матчи, в которых разыграют ещё четыре путёвки в следующий раунд.

Следующий этап отбора запланирован на осень 2027 года, а на кону там будут стоять 7 путевок на Мундиаль.

Напомним, что сборная Украины подходит к этому отборочному циклу в статусе действующего бронзового призера чемпионата мира-2024, который стал самым успешным турниром в новейшей истории нашего футзала.