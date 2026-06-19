UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

ЧС-2028 з футзалу: збірна України дізналася суперників на старті відбору

14:56 19.06.2026 Пт
2 хв
"Синьо-жовті" спробують захистити статус однієї з найсильніших команд планети
aimg Андрій Костенко
Збірна України з футзалу (фото: УАФ)

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2028 року з футзалу. Своїх перших суперників на шляху до світової першості дізналася і збірна України.

З ким зіграє Україна

Наша національна команда під час процедури перебувала в першому кошику посіву завдяки високому рейтингу. За підсумками жеребкування підопічні Олександра Косенка потрапили до групи 9.

За вихід до наступної стадії змагань "синьо-жовті" боротимуться проти збірних Словаччини та Естонії.

Боротьба в групах проходитиме за круговою системою у форматі поєдинків удома та на виїзді (кожна команда зіграє по два матчі на власному майданчику та в гостях). Вікно для проведення зустрічей основного раунду розбите на чотири міжнародні паузи:

  • 12–21 жовтня 2026 року;
  • 2–11 листопада 2026 року;
  • 6–9 грудня 2026 року;
  • 22 лютого – 3 березня 2027 року.

Результати жеребкування (фото: uefa.com)

Регламент відбору: як вийти до Елітного раунду

Загалом на цій стадії виступають 36 європейських збірних, які поділили на 12 тріо. Напряму до наступного, Елітного раунду кваліфікації вийдуть переможці всіх 12 груп, а також чотири найкращі команди серед тих, що фінішують на других позиціях.

Решта вісім збірних, які посядуть другі місця у своїх трикутниках, проведуть між собою стикові матчі, де розіграють ще чотири перепустки далі.

Наступний етап відбору запланований на осінь 2027 року, а на кону там стоятимуть 7 путівок на Мундіаль.

Нагадаємо, що збірна України підходить до цього відбіркового циклу в статусі чинного бронзового призера чемпіонату світу-2024, що став найуспішнішим турніром в новітній історії нашого футзалу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФутболЗбірна УкраїниЧемпіонат світу