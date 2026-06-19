ЧС-2028 з футзалу: збірна України дізналася суперників на старті відбору

З ким зіграє Україна

Наша національна команда під час процедури перебувала в першому кошику посіву завдяки високому рейтингу. За підсумками жеребкування підопічні Олександра Косенка потрапили до групи 9.

За вихід до наступної стадії змагань "синьо-жовті" боротимуться проти збірних Словаччини та Естонії.

Боротьба в групах проходитиме за круговою системою у форматі поєдинків удома та на виїзді (кожна команда зіграє по два матчі на власному майданчику та в гостях). Вікно для проведення зустрічей основного раунду розбите на чотири міжнародні паузи:

12–21 жовтня 2026 року;

2–11 листопада 2026 року;

6–9 грудня 2026 року;

22 лютого – 3 березня 2027 року.

Результати жеребкування (фото: uefa.com)

Регламент відбору: як вийти до Елітного раунду

Загалом на цій стадії виступають 36 європейських збірних, які поділили на 12 тріо. Напряму до наступного, Елітного раунду кваліфікації вийдуть переможці всіх 12 груп, а також чотири найкращі команди серед тих, що фінішують на других позиціях.

Решта вісім збірних, які посядуть другі місця у своїх трикутниках, проведуть між собою стикові матчі, де розіграють ще чотири перепустки далі.

Наступний етап відбору запланований на осінь 2027 року, а на кону там стоятимуть 7 путівок на Мундіаль.

Нагадаємо, що збірна України підходить до цього відбіркового циклу в статусі чинного бронзового призера чемпіонату світу-2024, що став найуспішнішим турніром в новітній історії нашого футзалу.