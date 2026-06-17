ЧМ-2026: Криштиану Роналду против Хамеса, Фабио Каннаваро и африканцы — обзор группы K

17 июня на полях чемпионата мира начнут свой путь представители четверки К. Основное внимание здесь приковано к сборной Португалии, ведь этот турнир — последний шанс для легендарного Роналду завоевать заветный Кубок мира.

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Помимо Португалии, в группу К попали сборные Колумбии, Узбекистана и ДР Конго. В каком состоянии команды подошли к соревнованиям и чего от них ожидать — об этом мы поговорим в этой статье.

Сборная Португалии: фаворит ЧМ-2026?

Участие в ЧМ: 8 раз

Лучший результат: 3-е место (1966)

Лучший бомбардир в истории: Криштиану Роналду (143 гола)

Наибольшее количество матчей: Криштиану Роналду (228 матчей)

Место в рейтинге ФИФА: 5

Главная звезда ЧМ-2026: Криштиану Роналду

Главный тренер: Роберто Мартинес

Криштиану Роналду – на тренировке сборной Португалии перед ЧМ-2026 (фото: Getty Images)

Сборная Португалии — стабильный участник чемпионатов мира, в частности "красно-зелёные" не пропустили ни одного турнира в XXI веке. Европейскую квалификацию подопечные Мартинеса прошли без особых проблем – в группе с Венгрией, Арменией и Ирландией набрали 13 очков и заняли первое место.

Состав сборной Португалии стабильно топовый. Чего только стоит когорты победителей Лиги чемпионов из ПСЖ: Витинья, Мендеш и Невеш. Впрочем, звездный состав на этом не заканчивается: "европейские бразильцы" из "Арсенала", "Милана", "Челси", "Барселоны" и двух "Манчестеров" сделают всё, чтобы помочь Роналду завершить последний гештальт.

Помимо КриРо, есть ещё один представитель из чемпионата Саудовской Аравии — 26-летний Жоау Феликс — «Золотой мальчик», который едет на чемпионат мира в качестве запасного игрока.

Этим летом исполняется 10 лет со дня победы Португалии на Евро-2016. После этого последовала победа в Лиге наций. Однако на крупных турнирах за это время (на двух Евро и ЧМ) португальцы дальше четвертьфинала не выходили. При удачной жеребьевке Роналду и компания могут дойти до полуфинала, однако под силу ли им стать обладателями Кубка?

Сборная Колумбии: с лучшим бомбардиром ЧМ-2014

Участие в ЧМ: 6 раз

Лучшее достижение: 1/4 финала (2014)

Лучший бомбардир в истории: Радамель Фалькао (36 голов)

Наибольшее количество матчей: Давид Оспина (129 матчей)

Место в рейтинге ФИФА: 13

Главная звезда на ЧМ-2026: Хамес Родригес

Главный тренер: Нестор Лоренцо

Хамес Родригес – лидер сборной Колумбии (фото: Getty Images)

Колумбийцы уверенно вернулись на мировое первенство после перерыва в Катаре. В отборочном турнире они заняли третье место, обойдя даже Бразилию.

ЧМ на территории Северной Америки станет седьмым для сборной Колумбии. Самый запоминающийся турнир – 2014 года в Бразилии, именно там Хамес Родригес блеснул и стал лучшим бомбардиром (6 голов). Сама же сборная дошла до четвертьфинала, где уступила хозяевам.

Кстати, Родригес едет на ЧМ как игрок "Миннесота Юнайтед", но его контракт истекает уже в конце июня. Вероятно, это будет его лебединая песня (по крайней мере, на мировых первенствах).

Отдельно отметим Луиса Диаса — одного из ключевых игроков "Баварии". Он особенно выделяется на фоне состава, состоящего преимущественно из европейских и южноамериканских середняков. Впрочем, в сборной Диас пока не стал легендой уровня Родригеса. Хотя уверенно к этому шагает.

Тренирует колумбийскую команду аргентинский специалист Нестор Лоренцо. Именно во время его пребывания в тренерском штабе Колумбия добилась значительных успехов:

ассистент главного тренера в 2013–2019 годах — четвертьфинал ЧМ-2014;

Главный тренер 2022–по настоящее время — серебряные призеры Копа Америка 2024.

Учитывая новый формат чемпионата мира и довольно проходную группу, вопрос выхода в плей-офф даже не обсуждается. Подопечные Лоренцо могут повторить успех 2014 года, но всё равно нужно постараться.

Сборная Узбекистана: Родина Шацких вписывает новую страницу в историю

Участие в ЧМ: дебют в 2026 году

Лучший бомбардир в истории: Элдор Шомуродов (44 мяча)

Наибольшее количество матчей: Сервер Джепаров (128 матчей)

Место в рейтинге ФИФА: 50

Главная звезда ЧМ-2026: Элдор Шомуродов

Главный тренер: Фабио Каннаваро

Для украинского болельщика узбекский футбол часто олицетворяет лучший бомбардир в истории УПЛ – Максим Шацких. В частности, во времена его выступлений команда была близка к выходу на ЧМ-2006.

Впрочем, тогда произошла очень странная история в матче с Бахрейном — из-за судейской ошибки пришлось переигрывать победный домашний матч. В результате, по сумме двух игр узбеки уступили из-за правила гола на выезде.

Еще был реальный шанс пройти на ЧМ-2014. Однако тогда они проиграли в плей-офф квалификации Иордании в серии пенальти. На этот раз узбекам удалось занять второе место в отборе — это позволило напрямую попасть на мундиаль.

Главная звезда Узбекистана — Элдор Шомуродов. Он забил 44 гола за сборную и является лучшим бомбардиром в истории. К примеру, у Шацких в активе 34 гола. Элдор может быть вам знаком по выступлениям в «Роме», а сейчас этот габаритный нападающий (рост 1,90 м) довольно успешно выступает за «Стамбул Башакшехир».

Самое громкое имя в сборной «белых волков» — тренерское: спустя 20 лет после триумфа на чемпионате мира Фабио Каннаваро возвращается на мундиаль уже в качестве тренера. Но на исторический турнир Узбекистан вывел другой специалист — Тимур Кападзе. К сожалению, ему не дали шанса продолжить работу со сборной, чего он действительно заслуживал.

Об успехах Узбекистана на этом ЧМ говорить сложно. Однако забить первые голы и набрать дебютные очки — вполне возможно.

Сборная ДР Конго: "динамовский" след в истории

Участие в ЧМ: 1 раз (1974 как Заир)

Лучшее достижение: групповой этап (1974)

Лучший бомбардир в истории: Дьемерси Мбокани (22 мяча)

Наибольшее количество матчей: Шансель Мбемба (109 матчей)

Место в рейтинге ФИФА: 46

Главная звезда на ЧМ-2026: Шансель Мбемба

Главный тренер: Себастьян Десабр

Для ДР Конго это дебютный ЧМ в 21 веке. Впервые, тогда ещё под названием Заир, команда участвовала в соревнованиях в 1974 году, завершив их на стадии группового этапа.

И снова отметим украинский след – лучшим бомбардиром в истории ДР Конго является бывший игрок "Динамо" Дьюмерси Мбокани.

Интересно, что состав конголезцев довольно силен: здесь можно встретить представителей "Вест Хэма" (Ван Биссака), "Лилля" (Мбемба), "Ньюкасла" (Висса), "Бетиса" (Бакамбу) и ещё многих известных команд Старого Света.

В африканской квалификации на ЧМ "леопарды" наделали шума — выбили из борьбы сильных соперников. В группе заняли второе место, уступив Сенегалу. В полуфинале плей-офф выбили Камерун. В финале — одолели сборную Нигерии в серии пенальти.

Но это была не последняя точка их квалификации. Успех в африканской сетке дал им право сыграть в межконтинентальном плей-офф. Свою путевку непосредственно на ЧМ-2026 конголезцы вырвали именно там, обыграв в решающем матче сборную Ямайки со счётом 1:0 в дополнительное время.

Тренирует конголезцев Себастьян Десабр, специализирующийся на работе с африканцами.

1/16 финала для ДР Конго — реальная цель, нужно лишь дать бой фаворитам и не допустить осечки в матче с Узбекистаном.

Расписание матчей в группе K

1-й тур

17 июня, 20:00 Португалия – ДР Конго

18 июня, 5:00 Узбекистан – Колумбия

2-й тур

23 июня, 20:00 Португалия — Узбекистан

24 июня, 5:00 Колумбия – ДР Конго

3-й тур