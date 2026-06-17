ЧС-2026: Кріштіану Роналду проти Хамеса, Фабіо Каннаваро та африканці – представлення групи K

17 червня на полях чемпіонату світу розпочнуть шлях представники квартету К. Головна увага тут прикута до збірної Португалії, адже цей турнір – останній шанс для легендарного Роналду здобути омріяний Кубок світу.

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Окрім Португалії, до групи К потрапили збірні Колумбії, Узбекистану та ДР Конго. З чим команди підійшли до змагань та чого від них очікувати – поговоримо у цьому матеріалі.

Збірна Португалії: фаворит ЧС 2026?

Участь на ЧС: 8 разів

Найкраще досягнення: 3-тє місце (1966)

Найкращий голеадор в історії: Кріштіану Роналду (143 м'ячі)

Найбільша кількість матчів: Кріштіану Роналду (228 матчів)

Місце в рейтингу FIFA: 5

Головна зірка на ЧС-2026: Кріштіану Роналду

Головний тренер: Роберто Мартінес

Кріштіану Роналду – на тренуванні збірної Португалії перед ЧС 2026 (фото: Getty Images)

Команда Португалії – стабільна учасниця чемпіонатів світу, зокрема "червоно-зелені" не пропустили жодного турніру в XXI столітті. Європейську кваліфікацію підопічні Мартінеса пройшли без особливих проблем – у квартеті з Угорщиною, Вірменією та Ірландією здобули 13 пунктів та посіли перше місце.

Склад у Португалії стабільно топовий. Чого лишень вартує когорта переможців Ліги чемпіонів з ПСЖ: Вітінья, Мендеш та Невеш. Утім, зіркове представництво на цьому не закінчується, "європейські бразильці" з Арсенала, Мілана, Челсі, Барселони та двох Манчестерів зроблять усе, щоб допомогти Роналду закрити останній гештальт.

Крім КріРо, є ще один представник із чемпіонату Саудівської Аравії – 26-річний Жоау Фелікс – Golden Boy, який їде на мундіаль як запасний гравець.

Цього літа минає 10 років з перемоги Португалії на Євро-2016. Після цього була перемога в Лізі націй. Однак на великих турнірах за цей час (на двох Євро та ЧС) португальці далі чвертьфіналу не заходили. При вдалому жеребі Роналду та компанія можуть дійти до півфіналу, однак чи під силу їм стати володарями Кубка?

Збірна Колумбії: із найкращим бомбардиром ЧС 2014

Участь на ЧС: 6 разів

Найкраще досягнення: 1/4 фіналу (2014)

Найкращий голеадор в історії: Радамель Фалькао (36 м'ячів)

Найбільша кількість матчів: Давід Оспіна (129 матчів)

Місце в рейтингу FIFA: 13

Головна зірка на ЧС-2026: Хамес Родрігес

Головний тренер: Нестор Лоренцо

Хамес Родрігес – лідер збірної Колумбії (фото: Getty Images)

Колумбійці впевнено повернулися на світову першість після перерви у Катарі. У відборі вони посіли третє місце, обійшовши навіть Бразилію.

ЧС на теренах Північної Америки стане сьомим для збірної Колумбії. Найбільш пам’ятний турнір – 2014 року в Бразилії, саме там запалив Хамес Родрігес та став найкращим бомбардиром (6 голів). Сама ж збірна дійшла до чвертьфіналу, де поступилася господарям.

До речі, Родрігес їде на ЧС як гравець Міннесоти Юнайтед, але його контракт спливає вже наприкінці червня. Ймовірно, що це буде його лебедина пісня (як мінімум на світових першостях).

Окремо відзначимо Луїса Діаса – одного із ключових гравців Баварії. Він особливо виділяється на тлі заявки, що переважно складається із європейських та південноамериканських середняків. Утім, у збірній Діас легендою рівня Родрігеса поки що не став. Хоча впевнено до цього крокує.

Тренує колумбійську команду аргентинський спеціаліст Нестор Лоренцо. Саме під час його перебування в тренерському штабі Колумбія здобула значні успіхи:

Асистент головного тренера 2013-19 – чвертьфінал ЧС-2014;

Головний тренер 2022-досі – срібні призери Копа Америка 2024.

Враховуючи новий формат чемпіонату світу та доволі прохідну групу, питання виходу в плей-оф навіть не обговорюється. Підопічні Лоренцо можуть повторити успіх 2014 року, але все одно треба постаратися.

Збірна Узбекистану: Батьківщина Шацьких творить історію

Участь на ЧС: дебют у 2026 році

Найкращий голеадор в історії: Елдор Шомуродов (44 м'ячі)

Найбільша кількість матчів: Сервер Джепаров (128 матчів)

Місце в рейтингу FIFA: 50

Головна зірка на ЧС-2026: Елдор Шомуродов

Головний тренер: Фабіо Каннаваро

Для українського вболівальника узбекистанський футбол часто уособлює найкращий бомбардир в історії УПЛ – Максим Шацьких. Зокрема, в часи його виступів команда була близька до виходу на ЧС-2006.

Утім, тоді сталася дуже дивна історія у матчі з Бахрейном – через суддівську помилку довелося перегравати переможний домашній матч. Відтак, за сумою двох ігор узбеки поступилися через правило виїного гола.

Ще був реальний шанс відібратися на ЧС-2014. Однак тоді програли в плей-оф кваліфікації Йорданії у серії пенальті. Цього ж разу узбекам вдалося посісти друге місце у відборі – це дозволило напряму потрапити на мундіаль.

Головна зірка Узбекистану – Елдор Шомуродов. Він наколотив 44 м’ячі за збірну та є найкращим бомбардиром в історії. До прикладу, у Шацьких в активі 34 м’ячі. Елдор може бути вам знайомим за виступами у Ромі, наразі ж фактурний нападник (1,90 м зросту) доволі успішно виступає за Істанбул Башакшехір.

Найбільш гучне ім’я у збірній “білих вовків” тренерське – через 20 років після тріумфу на чемпіонаті світу Фабіо Каннаваро повертається на мундіаль вже як тренер. Але на історичний турнір Узбекистан вивів інший фахівець – Тимур Кападзе. На жаль, йому не дали шансу продовжити роботу зі збірною, на яку він справді заслуговував.

Про успіхи Узбекистану на цьому ЧС говорити важко. Однак забити перші голи та здобути дебютні очки – цілком можливо.

Збірна ДР Конго: динамівський слід в історії

Участь на ЧС: 1 раз (1974 як Заїр)

Найкраще досягнення: Груповий етап (1974)

Найкращий голеадор в історії: Дьємерсі Мбокані (22 м'ячі)

Найбільша кількість матчів: Шансель Мбемба (109 матчів)

Місце в рейтингу FIFA: 46

Головна зірка на ЧС-2026: Шансель Мбемба

Головний тренер: Себастьян Десабр

Для ДР Конго це дебютний ЧС в 21 столітті. Уперше, тоді ще під назвою Заїр, команда брала участь у змаганнях у 1974 році, завершивши їх на стадії групового етапу.

І знову відзначимо український слід – найкращим бомбардиром в історії ДР Конго є колишній гравець Динамо Мбокані.

Цікаво, що заявка конголезців доволі міцна: тут можна зустріти представників Вест Гема (Ван Біссака), Лілля (Мбемба), Ньюкасла (Вісса), Бетіса (Бакамбу) та ще багатьох відомих команд Старого Світу.

В африканській кваліфікації на ЧС "леопарди" наробили галасу – зрізали зі шляху потужних бійців. У групі посіли друге місце, поступившись Сенегалу. У півфіналі плей-оф вибили Камерун. У фіналі – здолали збірну Нігерії у серії пенальті.

Але це була не фінальна крапка їхньої кваліфікації. Успіх в африканській сітці дав їм право зіграти у міжконтинентальному плей-оф. Свою путівку безпосередньо на ЧС-2026 конголезці вирвали саме там, обігравши у вирішальному матчі збірну Ямайки з рахунком 1:0 у додатковий час.

Тренує конголезців Себастьян Десабр, який спеціалізується на роботі з африканцями.

1/16 фіналу для ДР Конго – реальна мета, потрібно лише дати бій фаворитам та не допустити хиби з Узбекистаном.

Розклад матчів у групі K

1-й тур

17 червня, 20:00 Португалія – ДР Конго

18 червня, 5:00 Узбекистан – Колумбія

2-й тур

23 червня, 20:00 Португалія – Узбекистан

24 червня, 5:00 Колумбія – ДР Конго

3-й тур