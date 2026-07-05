Бразилия – Норвегия и Мексика – Англия: когда и где смотреть топовые битвы за четвертьфинал ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу-2026 пройдут очередные поединки 1/8 финала. 5 и в ночь на 6 июля сборная Бразилии проведет матч против Норвегии, а национальная команда Англии сыграет против сохозяев Мундиаля – мексиканцев.

Бразилия – Норвегия

5 июля, 23:00. "МетЛайф Стэдиум" (Ист-Резерфорд, США)

Сборная Бразилии за всю свою историю еще ни разу не побеждала Норвегию (2 ничьих и 2 поражения). Единственная их встреча на Мундиалях состоялась в 1998 году и тогда "викинги" праздновали победу со счетом 2:1.

На текущем турнире подопечные Карло Анчелотти демонстрируют нестабильную игру: после ничьей с Марокко (1:1) были разгромлены Гаити (3:0) и Шотландия (3:0), а в 1/16 финала латиноамериканцы с трудом переиграли Японию (2:1). В лагере Бразилии есть ощутимые потери – из-за травм игру пропустят Лукас Пакета и Рафинья.

Норвежцы уверенно прошли группу (победы над Ираком 4:1 и Сенегалом 3:2, поражение резервным составом от Франции 1:4), а в первом раунде плей-офф дожали Кот-д'Ивуар (2:1). Главная ударная сила "викингов" – Эрлинг Холанд – находится в оптимальной форме и уже оформил два дубля на турнире.

Статус фаворита Бразилии может нивелироваться надежной игрой скандинавов в обороне и фактором Холланда.

Мексика – Англия

6 июля, три часа. "Ацтека" (Мехико, Мексика)

Мексика прошла четыре матча турнира со 100% результатом: победы над ЮАР (2:0), Южной Кореей (1:0), Чехией (3:0) и Эквадором (2:0) в 1/16 финала. Главная особенность "зеленых" под руководством Хавьера Агирре — надежная оборона (0 пропущенных мячей) и ранняя подготовка команды, из-за чего мексиканцы готовы физически лучше многих соперников.

Англия Томаса Тухеля выглядела менее убедительно: в группе победила Хорватию (4:2) и Панаму (2:0) и сыграла вничью с Ганой (0:0). А в 1/16 минимально одолела ДР Конго (2:1) благодаря дублю Харри Кейна. Тухель существенно перестроил игру команды, сделав ее более гибкой, но прагматичной».

У англичан есть проблемы с составом: точно не сыграют травмированные защитники Рис Джеймс и Джарелл Куанса. Ключевой опорник Деклан Райс испытывает проблемы с мышцами бедра, но готов выйти на поле, поскольку замены ему в паре с Эллиотом Андерсоном нет.

Дополнительным преимуществом для Мексики станет стадион "Ацтека", расположенный на высоте 2200 метров над уровнем моря, где гостям будет гораздо труднее выдерживать темп из-за нехватки кислорода. К слову, сборная Англии сыграет на "Ацтеке" впервые после драмы в четвертьфинале ЧМ-1986, когда она уступила Аргентине (1:2). Именно в той игре Диего Марадоне помогла "рука Бога".

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