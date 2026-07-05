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Бразилія – Норвегія та Мексика – Англія: коли і де дивитися топові битви за чвертьфінал ЧС-2026

17:19 05.07.2026 Нд
3 хв
Бразильці ще не перемагали "вікінгів", а Англія повернеться на "Ацтеку" після драми 1986-го
aimg Андрій Костенко
Бразилія – Норвегія та Мексика – Англія: коли і де дивитися топові битви за чвертьфінал ЧС-2026 Ерлінг Холанд готовий створити сенсацію (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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На чемпіонаті світу з футболу-2026 пройдуть чергові поєдинки 1/8 фіналу. 5 та у ніч на 6 липня збірна Бразилії проведе матч проти Норвегії, а національна команда Англії зіграє проти співгосподарів Мундіалю – мексиканців.

Де і коли дивитися матчі – підкаже РБК-Україна.

Бразилія – Норвегія

5 липня, 23:00. "МетЛайф Стедіум" (Іст-Резерфорд, США)

Збірна Бразилії за всю свою історію ще жодного разу не перемагала Норвегію (2 нічиї та 2 поразки). Єдина їхня зустріч на Мундіалях відбулася у 1998 році, і тоді "вікінги" святкували перемогу з рахунком 2:1.

На поточному турнірі підопічні Карло Анчелотті демонструють нестабільну гру: після нічиєї з Марокко (1:1) були розгромлені Гаїті (3:0) та Шотландія (3:0), а в 1/16 фіналу латиноамериканці з труднощами переграли Японію (2:1). У таборі Бразилії є відчутні втрати – через травми гру пропустять Лукас Пакета та Рафінья.

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Норвежці впевнено пройшли групу (перемоги над Іраком 4:1 та Сенегалом 3:2, поразка резервним складом від Франції 1:4), а в першому раунді плей-офф дотиснула Кот-д'Івуар (2:1). Головна ударна сила "вікінгів" – Ерлінг Холанд – перебуває в оптимальній формі та вже оформив два дублі на турнірі.

Статус фаворита Бразилії може нівелюватися надійною грою скандинавів в обороні та фактором Холанда.

Бразилія – Норвегія та Мексика – Англія: коли і де дивитися топові битви за чвертьфінал ЧС-2026

Мексика – Англія

6 липня, 3:00. "Ацтека" (Мехіко, Мексика)

Мексика пройшла чотири матчі турніру зі 100% результатом: перемоги над ПАР (2:0), Південною Кореєю (1:0), Чехією (3:0) та Еквадором (2:0) в 1/16 фіналу. Головна особливість "зелених" під керівництвом Хав'єра Агірре — надійна оборона (0 пропущених м'ячів) та рання підготовка команди, через що мексиканці готові фізично краще за багатьох суперників.

Англія Томаса Тухеля виглядала менш переконливо: у групі перемогла Хорватію (4:2) та Панаму (2:0) та зіграла внічию з Ганою (0:0). А в 1/16 та мінімально здолала ДР Конго (2:1) завдяки дублю Гаррі Кейна. Тухель суттєво перебудував гру команди, зробивши її гнучкішою, але прагматичнішою.

У англійців є проблеми зі складом: точно не зіграють травмовані захисники Ріс Джеймс та Джарелл Куанса. Ключовий опорник Деклан Райс має проблеми з м'язами стегна, але готовий вийти на поле, оскільки заміни йому в парі з Елліотом Андерсоном немає.

Додатковою перевагою для Мексики стане стадіон "Ацтека", розташований на висоті 2200 метрів над рівнем моря, де гостям буде значно важче витримувати темп через брак кисню. До слова, збірна Англії зіграє на "Ацтеці" вперше після драми в чвертьфіналі ЧС-1986, коли вона поступилася Аргентині (1:2). Саме в тій грі Дієго Марадоні допомогла "рука Бога".

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

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