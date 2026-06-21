Борьба за выживание в Лиге наций: на каком месте находится Украина после поражения от Болгарии

Украина потерпела третье подряд поражение в Лиге наций-2026 по волейболу. В последнем матче второй недели "сине-желтые" в сверхпринципиальной битве за выживание в элите уступили Болгарии. Пятисетовый триллер завершился драматическим тай-брейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Ход напряженного противостояния

Стартовый сет прошел в равной борьбе, но Болгария оказалась сильнее в концовке - 25:22. После этого подопечные Якуба Глушака перехватили инициативу и выиграли две следующие партии (25:19 и 25:21), поведя по сетам 2:1.

Однако перекрыть диагональ сборной Болгарии в четвертом и пятом сетах украинкам не удалось - соперницы раз за разом эффективно атаковали мягкими бросками.

Четвертая партия завершилась уверенной победой болгарок (25:15), а в решающем тай-брейке ни одна из команд не отставала от соперника более чем на одно очко.

Украина отыграла два матчбола, но Болгария с третьей попытки вырвала победу благодаря очередному удару - 17:15.

Самой результативной волейболисткой матча стала украинка Анна Артишук, которая показала свой лучший результат в сезоне, набрав 22 очка. В составе Болгарии 16 очков на свой счет записала Мерелин Николова.

После игры Анна Артишук отметила, что гордится командой, которая сражалась как один игрок, но в решающий момент девушки просто не смогли завершить свои атаки.

Главный тренер Якуб Глушак также выразил недовольство результатом, подчеркнув, что постоянные сбросы соперниц психологически "прибили" украинскую команду.

Судейский скандал в четвертом сете

Отдельным эпизодом матча, повлиявшим на эмоциональное состояние украинок, стало спорное решение судьи.

При счете 10:7 в пользу Болгарии в четвертом сете связующая Лора Савчева выполнила подачу, но судьи сначала зачли очко Украине из-за удержания мяча болгарской игроком.

Согласно правилам волейбола, челленджи на задержку мяча не предусмотрены. Несмотря на это, под активным давлением болгарской стороны рефери все же пересмотрела видеоповтор и изменила свое решение в пользу Болгарии.

Подобный инцидент с двуручным отбиванием Сары ван Аллен накануне решил исход матча между Нидерландами и Польшей, однако тогда арбитры проигнорировали призывы голландских волейболисток к пересмотру и оставили очко за полячками.

Турнирная ситуация в борьбе за выживание

Благодаря очку, заработанному в тай-брейке, Украина удерживает промежуточную позицию в зоне выживания, опережая Болгарию.

Параллельно Бельгия в похожем стиле одержала волевую победу над Францией (3:2), оставив француженок на последней строчке.

Текущее положение команд в нижней части таблицы:

Германия - 2 победы, 9 очков (после 7 матчей)

Таиланд - 2 победы, 9 очков (7)

Украина - 2 победы, 6 очков (8)

Болгария - 2 победы, 5 очков (8)

Доминиканская Республика - 1 победа, 5 очков (8)

Франция - 1 победа, 4 очка (8)

Впереди в программе игрового дня остаются матчи Канада - Польша, Италия - Япония, Германия - Бразилия, Таиланд - Нидерланды и Турция - Китай.

Заключительную игровую неделю Лиги наций сборная Украины начнет 8 июля матчем против сильной команды Италии, а всего до завершения основного раунда украинки проведут четыре встречи.