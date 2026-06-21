Битва за виживання у Лізі націй: на якому місці Україна після поразки від Болгарії

Україна зазнала третьої поспіль поразки у Лізі націй-2026 з волейболу. В останній матч другого тижня "синьо-жовті" у надпринциповій битві за виживання в еліті поступилися Болгарії. П'ятисетовий трилер завершився на драматичному тайбрейку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Хід напруженого протистояння

Стартовий сет пройшов у рівній боротьбі, але Болгарія виявилася сильнішою в кінцівці - 25:22. Після цього підопічні Якуба Глушака перехопили ініціативу та забрали дві наступні партії (25:19 та 25:21), повівши за сетами 2:1.

Проте перекрити діагональну збірної Болгарії у четвертому та п'ятому сетах українкам не вдалося - суперниці раз-по-раз ефективно атакували м'якими скидками.

Четверта партія завершилася впевненою перемогою болгарок (25:15), а на вирішальному тайбрейку жодна з команд не відпускала опонента більше ніж на одне очко.

Україна відіграла два матчболи, але Болгарія з третьої спроби вирвала перемогу завдяки черговому скиданню - 17:15.

Найрезультативнішою волейболісткою поєдинку стала українка Анна Артишук, яка показала свій найкращий результат у сезоні, набравши 22 очки. У складі Болгарії 16 пунктів на свій рахунок записала Мерелін Ніколова.

Після гри Анна Артишук зазначила, що пишається командою, яка билася як один гравець, але у вирішальний момент дівчата просто не змогли завершити свої атаки.

Головний тренер Якуб Глушак також висловив незадоволення результатом, підкресливши, що постійні скидки суперниць психологічно "прибили" українську команду.

Суддівський скандал у четвертому сеті

Окремим епізодом поєдинку, що вплинув на емоційний стан українок, стало суперечливе рішення арбітрині.

За рахунку 10:7 на користь Болгарії у четвертій партії зв'язуюча Лора Савчева виконала скидання, але судді спочатку зарахували очко Україні через утримання м'яча болгарською гравчинею.

Згідно з правилами волейболу, челенджі на утримання м'яча не передбачені. Попри це, під активним тиском болгарської сторони рефері все ж переглянула відеоповтор і змінила своє рішення на користь Болгарії.

Схожий інцидент зі скиданням двома руками від Сари ван Аллен напередодні вирішив долю поєдинку між Нідерландами та Польщею, проте тоді арбітри заклики нідерландок до перегляду проігнорували і залишили очко полькам.

Турнірне становище у боротьбі за виживання

Завдяки здобутому на тайбрейку очку Україна утримує проміжну позицію в зоні виживання, випереджаючи Болгарію.

Паралельно Бельгія у схожому стилі оформила вольову перемогу над Францією (3:2), залишивши француженок на останній сходинці.

Поточне становище команд у нижній частині таблиці:

Німеччина - 2 перемоги, 9 очок (після 7 матчів)

Таїланд - 2 перемоги, 9 очок (7)

Україна - 2 перемоги, 6 очок (8)

Болгарія - 2 перемоги, 5 очок (8)

Домініканська Республіка - 1 перемога, 5 очок (8)

Франція - 1 перемога, 4 очки (8)

Попереду в програмі ігрового дня залишаються матчі Канада - Польща, Італія - Японія, Німеччина - Бразилія, Таїланд - Нідерланди та Туреччина - Китай.

Заключний ігровий тиждень Ліги націй збірна України розпочне 8 липня матчем проти потужної команди Італії, а загалом до завершення основного раунду українки проведуть чотири зустрічі.