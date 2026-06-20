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Боль и отчаяние "сине-желтых": Нидерланды разгромили Швецию на ЧМ-2026 (видео голов)

21:58 20.06.2026 Сб
3 мин
В составе "оранжевых" двое игроков оформили дубли
aimg Андрей Костенко
Боль и отчаяние "сине-желтых": Нидерланды разгромили Швецию на ЧМ-2026 (видео голов) Брайан Бробби положил начало разгрому в первом тайме (фото: x.com/OnsOranje)
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Сборная Нидерландов одержала убедительную победу над Швецией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в группе F.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo.

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Чемпионат мира-2026. Группа F. 2-й тур

Нидерланды - Швеция - 5:1

Голы: Бробби, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервилл, 89 - Эланга, 59

Эффективный блицкриг нидерландцев

Шведы подходили к матчу, имея за плечами яркую победу над Тунисом (5:1). Успех в игре с "оранжевыми" гарантировал им место в 1/16 финала. Зато нидерландцы, упустившие свою возможность в поединке с Японией (2:2), уже не имели права на ошибку.

В отчетном матче подопечные Рональда Кумана превратили территориальное преимущество в быстрый гол уже на 5-й минуте. Вратарь Барт Вербрюгген начал атаку длинной передачей, Коди Гакпо подхватил мяч и прострелил на Брайана Бробби, который точно замкнул передачу - 1:0.

На 17-й минуте нидерландцы удвоили преимущество. Дензел Дюмфрис ворвался по правому флангу и низом отдал в штрафную, где тот же Бробби технично подправил мяч в дальний угол, оформив дубль - 2:0.

Ближе к концу тайма Швеция перехватила инициативу благодаря усилиям Ясина Аяри и Виктора Дёкереша. На 45-й минуте скандинавы даже забили после стандартного положения, но английский арбитр Майкл Оливер отменил гол из-за офсайда у Густава Лагербильке.

В добавленное время шведы устроили настоящий штурм: сначала Дёкереш коварно пробил со штрафного, а через мгновение Аяри целился под ближнюю штангу. В обоих эпизодах ворота Нидерландов спас голкипер Барт Вербрюгген, продемонстрировав молниеносную реакцию.

Голевое безумие в начале второго тайма

Вторая половина встречи началась с тактической перестановки Рональда Кумана: вместо Дониэлла Малена на поле вышел Крисенсио Саммервилл, который мгновенно стал главным двигателем голландских контратак.

Уже на 47-й минуте Саммервилл вывел в отрыв Дюмфриса, а тот нашел на дальней штанге Коди Гакпо - 3:0.

На 54-й минуте этот же дуэт организовал четвертый гол: Саммервилл развел стремительный выпад, а Гакпо сместился с левого угла штрафной и поразил ближний угол, оформив дубль - 4:0.

Шведский тренерский штаб попытался спасти игру тройной заменой, выпустив Антони Элангу, Лукаса Бергвалля и Бесфорта Зенели. Рокировка сработала практически мгновенно. На 59-й минуте Александр Исак разрезал оборону Нидерландов филигранной передачей, а свежий Эланга ушел один на один с Вербрюггеном и хладнокровно реализовал свой шанс - 4:1.

Но в конце матча голландцы снова поймали соперника на ошибке и довели счет до неприличного. Мемфис Депай, вышедший на замену, роскошной передачей нашел Крисенсио Саммервилла. Игрок стремительно приблизился к штрафной площадке и бильярдным ударом низом послал мяч точно в угол ворот Швеции - 5:1.

Блестящее выступление Саммервилла, который после выхода на замену забил гол и отдал две голевые передачи, окончательно сняло все вопросы в этом противостоянии.

Что дальше

Нидерланды после победы набрали 4 очка и возглавили группу F. Шведы с 3-мя очками пока что вторые. Во втором туре также сыграют Япония и Тунис - этот матч начнется в 7:00 по киевскому времени.

В заключительном туре между собой сойдутся Нидерланды с Тунисом и Швеция с Японией. Матчи запланированы на 26 июня и начнутся одновременно - в 2:00 по киевскому времени.

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