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Бенефис Дембеле и Холланд на скамейке: Франция разбила Норвегию на ЧМ-2026 (видео)

00:00 27.06.2026 Сб
3 мин
Хет-трик Усмана Дембеле фактически решил судьбу противостояния еще до перерыва
aimg Андрей Костенко
Бенефис Дембеле и Холланд на скамейке: Франция разбила Норвегию на ЧМ-2026 (видео) Усман Дембеле (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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Сборная Франции одержала убедительную победу над Норвегией в 3-м туре группового этапа чемпионата мира. Благодаря феноменальной игре Усмана Дембеле, оформившего быстрый хет-трик, "Ле Бле" обеспечили себе лидерство в группе I.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

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ЧМ-2026. Группа I. 3-й тур

Норвегия – Франция – 1:4

Голы: Оскгор, 21 – Дембеле, 7, 20, 32, Дуэ, 90+4

Незабитый пенальти: Странн-Ларсен (Норвегия), 50 (вратарь)

Кадровые сюрпризы и магия Дембеле

Перед матчем главной интригой было противостояние звездных бомбардиров двух команд. Однако наставник сборной Норвегии приготовил настоящий сюрприз. Неожиданно в стартовый состав "викингов" не попал Эрлинг Холанд. В общей сложности тренерский штаб норвежцев осуществил 10 замен по сравнению с прошлым матчем, что значительно повлияло на динамику игры скандинавов.

Франция же с первых минут захватила инициативу. Уже на 1-й минуте Килиан Мбаппе попал в перекладину, задав тон матча. Давление "Ле Блё" быстро превратилось в забитые мячи.

На 7-й минуте Усман Дембеле вывел свою команду вперед, филигранно обыграв защитника.

А на 20-й минуте он же удвоил преимущество французов, элегантно закрутив мяч в дальний угол.

Норвежцы уже через минуту сумели сократить отставание благодаря голу Тело Оскгора.

Однако на 32-й минуте Дембеле снова продемонстрировал класс, оформив хет-трик и восстановив преимущество в два мяча.

Французы демонстрировали более высокий класс игры и только мастерство голкипера норвежцев Элиаса Селвика уберегло команду от разгромного счета еще до перерыва.

Бесполезные надежды Норвегии без Холанда

Вторая половина встречи началась для "викингов" с идеальной возможности изменить ход игры. Уже на 48-й минуте Оскар Бобб продемонстрировал невероятный дриблинг, ворвавшись в штрафную и заставив Тео Эрнандеса нарушить правила – пенальти! Однако Ерген Стренн-Ларсен не сумел переиграть Майка Меньяна, пробив слишком слабо, и голкипер французов спокойно спас команду.

Норвежцы пытались давить: Оскар Бобб и Лео Эстигор создавали остроту, однако реализовать моменты не удавалось. Несмотря на критическую необходимость усиления атаки, главная звезда сборной Норвегии Эрлинг Холланд так и не появился на поле, проведя весь матч на скамейке запасных.

Франция же усилиями Дезире Дуэ забила четвертый гол в компенсированное ко второму тайму время.

Турнирное положение в группе I и кто вышел в плей-офф

В параллельном матче заключительного тура в этом квартете Сенегал разгромил Ирак со счетом 5:0. Стоит отметить, что азиатская команда играла в меньшинстве с 13-й минуты после удаления защитника Ребина Сулака. Голами в составе сенегальцев отметились Пап Гуйе (дважды), Абиб Диарра, Исмаила Сарр и Ильман Ндиай.

Франция финишировала первой в группе со стопроцентным результатом (9 очков) и ожидает соперника в 1/16 финала. Подопечные Дидье Дешама сыграют против одной из команд, которые займут третьи места — наиболее вероятно, это будет Швеция.

В свою очередь, Норвегия с шестью баллами вышла в первом раунде плей-офф на команду Кот-д’Ивуара.

Сенегальцы также могут пробиться в 1/16 финала как один из лучших обладателей третьих мест.

Ранее мы писали, как в Эквадоре официально остановили страну из-за успеха сборной на ЧМ-2026.

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