Бельгия лишилась защитника, но вырвала ничью в матче с Ираном на ЧМ-2026

В субботу, 20 июня, во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Бельгии сыграла напряженную ничью 0:0 с командой Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Отмененный гол и блестящая игра вратарей

Подопечные Руди Гарсии начали матч агрессивно - уже на 3-й минуте Ромелу Лукаку умудрился получить "горчичник" за грубый фол против иранского голкипера Алирезы Бейранванда.

Несмотря на стартовое давление бельгийцев, где на острие остро действовали Кевин Де Брюйне и Максим Де Кейпер, первыми забили именно номинальные гости.

На 25-й минуте после розыгрыша штрафного звезда иранцев Мехди Тареми отправил мяч в сетку ворот Тибо Куртуа. Однако празднование "принцев Персии" прервал VAR - арбитр отменил гол из-за офсайда.

В конце первого тайма и в начале второй половины встречи игра превратилась в дуэль вратарей.

Бейранванд совершил несколько эффектных сейвов после ударов Де Кейпера и Троссара, а Куртуа продемонстрировал свой высочайший класс, вытянувшись в струнку после опасного выпада Тареми.

Досадная ошибка и удаление Нгоя

На 66-й минуте ход матча полностью перевернулся. Защитник бельгийцев Натан Нгой отдал крайне неудачный пас назад на Куртуа, который перехватил стремительный Тареми. Нападающий Ирана вырывался один на один с голкипером, и Нгой был вынужден сбить соперника - прямая красная карточка за фол последней надежды.

Руди Гарсия мгновенно снял с игры Лукаку, выпустив защитника Теата для укрепления обороны. Получив численное преимущество, подопечные Амира Галеноя бросились штурмовать ворота европейцев.

В конце встречи Бельгия ответила острыми контратаками, во время которых Доди Лукебакио едва не вырвал победу, но финальный свисток зафиксировал "сухой" результат 0:0.

Турнирная таблица в группе G

Эта ничья позволила Ирану с 2 очками возглавить турнирную таблицу за счет большего количества забитых мячей, Бельгия с аналогичными показателями пока вторая. Судьба путевок в 1/16 финала ЧМ-2026 решится в заключительном туре.

Турнирная таблица после 2-го тура:

Иран - 2 очка (разница мячей 2:2) Бельгия - 2 очка (1:1) Новая Зеландия - 1 очко (2:2), имеет матч в запасе Египет - 1 очко (1:1), имеет матч в запасе

В решающих матчах 27 июня Иран встретится с Египтом, а Бельгия сыграет с Новой Зеландией.