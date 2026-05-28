"Много курдов и украинцев": Кабаел выбрал интересную локацию для битвы с Усиком

Потенциальное противостояние объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика против главного претендента по линии WBC начинает обрастать громкими заявлениями. Немецкий боксер Агит Кабаел, который является следующим в очереди на титульный бой , уже успел разобрать слабые стороны обладателя поясов и выдвинул свои условия относительно места поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring .

"Он не понимал план"

Временный чемпион мира WBC Кабаел (27-0, 19 КО) считает, что годы Усика начинают брать свое, а последние выступления подсветили серьезную проблему в тактике украинского боксера.

Анализируя непростой и драматический бой Усика против Рико Верховена, немец заявил, что команда Александра впервые столкнулась с невозможностью просчитать соперника заранее.

"Думаю, он уже старый, ему 39 лет. К тому же, у Рико был очень нестандартный стиль, и для Усика это оказалось трудно. Ты не можешь подготовиться, просто просматривая прошлые бои. Он не понимал, каким был план Рико", - подчеркнул Кабаел.

По словам претендента, обычно Усик имеет огромную базу видеоматериалов для изучения оппонентов, на основе которой строит свои идеальные тактические планы. Когда эта схема дает сбой из-за нестандартности визави, у чемпиона возникают большие трудности - и именно этим Кабаел собирается воспользоваться.

Кабаел против Стамбула

Ранее сообщалось, что у саудовского организатора больших вечеров бокса Турки Аль аш-Шейха есть собственное видение этого поединка - он нацелен устроить встречу Усика и Кабаэла в турецком Стамбуле.

Однако Агит, который является курдом по происхождению, и его менеджер Спенсер Браун категорически настаивают, что поединок должна принимать именно Германия. Кабаел убежден, что сможет обеспечить исторический ажиотаж и бешеную атмосферу, которую фанаты "не забудут до конца жизни".

"Думаю, лучшее место для боя с Усиком - стадион в Дюссельдорфе. Он может вместить 70 тысяч человек. В городе очень много украинцев. Также большая курдская община, которая сильно поддерживает меня, да и немцы тоже. Вы нигде больше не услышите такой атмосферы на арене", - заверил немецкий боксер.

Кабаел вспомнил, что на его последний поединок в немецком Оберхаузене все билеты распродали всего за 4-5 дней, и даже британские эксперты с 20-30-летним опытом в боксе удивлялись такой поддержке трибун.

Осталось только дождаться, примет ли этот вызов сторона украинского чемпиона.