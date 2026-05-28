"Багато курдів і українців": Кабаєл обрав цікаву локацію для битви з Усиком

Потенційне протистояння об'єднаного чемпіона світу в супертяжій вазі Олександра Усика проти головного претендента за лінією WBC починає обростати гучними заявами. Німецький боксер Агіт Кабаєл, який є наступним у черзі на титульний бій , уже встиг розібрати слабкі сторони володаря поясів та висунув свої умови щодо місця поєдинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring .

"Він не розумів план"

Тимчасовий чемпіон світу WBC Кабаєл (27-0, 19 КО) вважає, що роки Усика починають брати своє, а останні виступи підсвітили серйозну проблему в тактиці українського боксера.

Аналізуючи непростий та драматичний бій Усика проти Ріко Верховена, німець заявив, що команда Олександра вперше зіткнулася із неможливістю прорахувати суперника заздалегідь.

"Думаю, він уже старий, йому 39 років. До того ж, у Ріко був дуже нестандартний стиль, і для Усика це виявилося важко. Ти не можеш підготуватися, просто переглядаючи минулі бої. Він не розумів, яким був план Ріко", - підкреслив Кабаєл.

За словами претендента, зазвичай Усик має величезну базу відеоматеріалів для вивчення опонентів, на основі якої будує свої ідеальні тактичні плани. Коли ця схема дає збій через нестандартність візаві, у чемпіона виникають великі труднощі – і саме цим Кабаєл збирається скористатися.

Кабаєл проти Стамбула

Раніше повідомлялося, що в саудівського організатора великих вечорів боксу Туркі Аль аш-Шейха є власне бачення цього поєдинку – він націлений влаштувати зустріч Усика та Кабаєла в турецькому Стамбулі.

Проте Агіт, який є курдом за походженням, та його менеджер Спенсер Браун категорично наполягають, що поєдинок має приймати саме Німеччина. Кабаєл переконаний, що зможе забезпечити історичний ажіотаж та шалену атмосферу, яку фанати "не забудуть до кінця життя".

"Думаю, найкраще місце для бою з Усиком – стадіон у Дюссельдорфі. Вім може умістити 70 тисяч людей. У місті дуже багато українців. Також велика курдська община, яка сильно підтримує мене, та й німці теж. Ви ніде більше не почуєте такої атмосфери на арені", - запевнив німецький боксер.

Кабаєл згадав, що на його останній поєдинок у німецькому Оберхаузені усі квитки розпродали всього за 4-5 днів, і навіть британські експерти з 20–30-річним досвідом у боксі дивувалися такій підтримці трибун.

Залишилося лише дочекатися, чи прийме цей виклик сторона українського чемпіона.