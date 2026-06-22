Аргентина - Австрия на ЧМ-2026: где смотреть битву лидеров группы J и чего ожидать от поєдинка

В понедельник, 22 июня, национальная сборная Аргентины на стадионе "AT&T; Стадиум" в американском Арлингтоне сыграет со сборной Австрии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026. Этот матч станет решающей битвой за досрочный выход в плей-офф и первое место в группе J.
Где смотреть матч в прямом эфире и чего от него ожидать - подскажет РБК-Украина.
Аргентина. Действующие чемпионы мира начали защиту титула просто идеально, разгромив в первом туре сборную Алжира (3:0). Главным героем "альбиселесте" стал легендарный Лионель Месси. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", который едва успел восстановиться после травмы, отметил свой рекордный шестой чемпионат мира феерическим хет-триком, дважды забив фирменными ударами из-за пределов штрафной площадки.
Благодаря этому выступлению на счету Месси стало уже 16 голов на чемпионатах мира, что позволило ему сравняться с немцем Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов мира.
Австрия. Для подопечных Ральфа Рангника, которые не пробивались на чемпионаты мира с 1998 года, старт турнира оказался гораздо тяжелее, хотя и победным. Австрийцы одолели дебютанта ЧМ - Иорданию (3:1).
Ранее команды пересекались лишь дважды. Оба матча носили товарищеский характер.
Впервые сборные сыграли в мае 1980 года, и тогда уверенную победу одержала Аргентина, разгромившая австрийцев со счетом 5:1.
Следующий контрольный матч соперники провели через десять лет - накануне Мундиаля-1990 - он завершился ничьей - 1:1.
Помимо главного противостояния дня, в группах J и I состоятся еще три матча.
Из-за разницы во временных поясах часть матчей по киевскому времени состоится уже ночью и утром 23 июня.
Группа J:
22 июня, 20:00. Аргентина - Австрия
23 июня, 6:00. Иордания - Алжир
Группа I:
23 июня, 00:00. Франция - Ирак
23 июня, 3:00. Норвегия - Сенегал
Прямая трансляция матчей в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.
Ранее стало известно, что сборная Германии лишилась основного защитника до конца ЧМ-2026.