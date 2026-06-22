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Аргентина - Австрия на ЧМ-2026: где смотреть битву лидеров группы J и чего ожидать от поєдинка

19:41 22.06.2026 Пн
2 мин
Действующие чемпионы мира во главе с Лионелем Месси проэкзаменуют команду Ральфа Рангника
aimg Андрей Костенко
Лионель Месси (фото: x.com/AFASeleccionEN)

В понедельник, 22 июня, национальная сборная Аргентины на стадионе "AT&T; Стадиум" в американском Арлингтоне сыграет со сборной Австрии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026. Этот матч станет решающей битвой за досрочный выход в плей-офф и первое место в группе J.

Где смотреть матч в прямом эфире и чего от него ожидать - подскажет РБК-Украина.

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Аргентина - Австрия

Группа J, 2-й тур. 22 июня, 20:00. Арлингтон. "АТ&Т Стадиум"

Аргентина. Действующие чемпионы мира начали защиту титула просто идеально, разгромив в первом туре сборную Алжира (3:0). Главным героем "альбиселесте" стал легендарный Лионель Месси. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", который едва успел восстановиться после травмы, отметил свой рекордный шестой чемпионат мира феерическим хет-триком, дважды забив фирменными ударами из-за пределов штрафной площадки.

Благодаря этому выступлению на счету Месси стало уже 16 голов на чемпионатах мира, что позволило ему сравняться с немцем Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов мира.

Австрия. Для подопечных Ральфа Рангника, которые не пробивались на чемпионаты мира с 1998 года, старт турнира оказался гораздо тяжелее, хотя и победным. Австрийцы одолели дебютанта ЧМ - Иорданию (3:1).

История личных встреч

Ранее команды пересекались лишь дважды. Оба матча носили товарищеский характер.

Впервые сборные сыграли в мае 1980 года, и тогда уверенную победу одержала Аргентина, разгромившая австрийцев со счетом 5:1.

Следующий контрольный матч соперники провели через десять лет - накануне Мундиаля-1990 - он завершился ничьей - 1:1.

Кто еще играет сегодня

Помимо главного противостояния дня, в группах J и I состоятся еще три матча.

Из-за разницы во временных поясах часть матчей по киевскому времени состоится уже ночью и утром 23 июня.

Группа J:

  • 22 июня, 20:00. Аргентина - Австрия

  • 23 июня, 6:00. Иордания - Алжир

Группа I:

  • 23 июня, 00:00. Франция - Ирак

  • 23 июня, 3:00. Норвегия - Сенегал

Где смотреть матчи

Прямая трансляция матчей в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Ранее стало известно, что сборная Германии лишилась основного защитника до конца ЧМ-2026.

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