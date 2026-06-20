Алжир атаковал ФИФА жалобой на Месси: что будет с результатом матча ЧМ-2026

Спорные эпизоды, которые "не заметил" ВАР

Возмущение алжирской стороны вызвали два конкретных момента, которые, по их мнению, полностью нарушили ход игры и лишили команду шансов на честную борьбу.

Наибольший резонанс вызвал эпизод на 32-й минуте, когда Месси в жестком подкате прямой ногой врезался шипами в голень и ахиллово сухожилие капитана алжирцев Айсси Манди. Несмотря на то, что мяч находился вне зоны игры, польский арбитр Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, а бригада ВАР вообще отказалась просматривать повтор.

Второй момент произошел на 74-й минуте, когда звездный полузащитник Аргентины Алексис Макаллистер во время борьбы в воздухе попал локтем в лицо Ибрагиму Мази. Алжирский футболист упал на газон, но свисток судьи снова промолчал.

"Нет смысла комментировать гипотетические ситуации, но это видели абсолютно все, включая меня", - эмоционально заявил после матча главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович.

Двойные стандарты и возмущение

Спорное решение судейской бригады вызвало волну возмущения не только в Алжире, но и среди других участников чемпионата мира. Многие сборные открыто заговорили о том, что Месси обладает "особым статусом" и неприкосновенностью со стороны ФИФА.

В частности, в защиту справедливости выступил главный тренер сборной ЮАР Уго Броос. Он привел пример своего подопечного Тембы Зване, которого за гораздо более мягкий фол в матче с Мексикой не только удалили с поля, но и дисквалифицировали на три матча.

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Марк Галси, изучив видеоповторы, также вынес однозначный вердикт: Месси совершил действие, которое классифицируется как насильственное поведение, и должен был получить прямую красную карточку.

Что будет с результатом матча?

Несмотря на жесткую атаку Алжира на ФИФА и призывы к справедливости, официальный результат матча (3:0 в пользу Аргентины) гарантированно останется в силе. Регламент ФИФА четко определяет, что решения арбитра на поле являются окончательными, а ошибки судей или системы ВАР не могут служить основанием для аннулирования результата игры.

Таким образом, Аргентина окончательно забирает три очка и продолжает возглавлять группу J. Единственное реальное решение, которое теперь может принять дисциплинарный комитет ФИФА, - это применение задним числом персональных санкций: дисквалификация Месси на следующие туры и отстранение бригады Шимона Марциняка от дальнейших матчей ЧМ-2026.

Свой следующий матч Алжир проведет против Иордании 23 июня, а Аргентина 22 июня встретится с Австрией.