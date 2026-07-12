48 команд мало: президент ФИФА анонсировал новое расширение чемпионата мира

Дать шанс всем

По словам главы федерации, решение увеличить состав участников на ЧМ-2026 полностью оправдало себя. Уровень игры "малых" сборных оказался неожиданно высоким, а географическое расширение прибавило турниру интриги и вывело интерес к футболу на новый уровень.

"Турнир с участием 48 сборных получился очень успешным. Все команды продемонстрировали высокий уровень игры. Сборные с каждого континента забивали голы и набрали минимум по одному очку. Девять из десяти африканских команд вышли в плей-офф. На предыдущем чемпионате мира Африку представляли всего пять сборных. Это еще раз подтверждает, насколько важно предоставить шанс всем командам и дать им возможность сыграть на чемпионате мира", - подчеркнул Инфантино.

Когда ждать официального решения

Вопрос перехода на новый формат с 64 сборными официально вынесут на обсуждение сразу после завершения текущего Мундиаля, который финиширует 19 июля.

Руководство организации убеждено, что мировое первенство не должно замыкаться только на интересах ведущих сборных Европы и Южной Америки – шанс получить свой стимул для развития должен быть у каждой страны на планете.