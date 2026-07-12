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48 команд мало: президент ФИФА анонсировал новое расширение чемпионата мира

12:59 12.07.2026 Вс
2 мин
Выступление "малых" сборных на ЧМ-2026 поразило руководство мирового футбола
aimg Андрей Костенко
В финалах ЧМ станет больше участников (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена останавливаться на масштабной реформе, которую болельщики впервые увидели на Мундиале-2026. Текущий турнир, где количество участников выросло до 48 сборных, сочли абсолютно успешным, что открывает двери для более глобальных изменений в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента организации Джанни Инфантино.

Дать шанс всем

По словам главы федерации, решение увеличить состав участников на ЧМ-2026 полностью оправдало себя. Уровень игры "малых" сборных оказался неожиданно высоким, а географическое расширение прибавило турниру интриги и вывело интерес к футболу на новый уровень.

"Турнир с участием 48 сборных получился очень успешным. Все команды продемонстрировали высокий уровень игры. Сборные с каждого континента забивали голы и набрали минимум по одному очку. Девять из десяти африканских команд вышли в плей-офф. На предыдущем чемпионате мира Африку представляли всего пять сборных. Это еще раз подтверждает, насколько важно предоставить шанс всем командам и дать им возможность сыграть на чемпионате мира", - подчеркнул Инфантино.

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Когда ждать официального решения

Вопрос перехода на новый формат с 64 сборными официально вынесут на обсуждение сразу после завершения текущего Мундиаля, который финиширует 19 июля.

Руководство организации убеждено, что мировое первенство не должно замыкаться только на интересах ведущих сборных Европы и Южной Америки – шанс получить свой стимул для развития должен быть у каждой страны на планете.

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