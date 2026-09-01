"Освобождаю место молодым": легенда "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной

Как Рюдигер объяснил свое решение

33-летний защитник подвел итог своему 12-летнему пути в главной команде страны. Решающее значение для ухода стало желание предоставить игровое пространство и возможность развития новому поколению немецких защитников.

Футболист выразил искреннюю благодарность специалистам, которые повлияли на его становление в Бундестим - Йоахиму Лёву, Ханси Флику, Юлиану Нагельсманну и Хорсту Хрубешу, а также обратился к болельщикам и партнерам по сборной.

"После долгого размышления для меня настало время завершить карьеру в национальной команде и освободить место для молодого поколения. Когда я в 2014 году впервые надел футболку сборной Германии, даже в самых смелых мечтах не мог представить, что в итоге это будет 86 матчей", - отметил защитник.

След в истории Бундестим и новый этап

Игрок подчеркнул, что, несмотря на отсутствие громких трофеев на последних турнирах, годы в сборной навсегда останутся для него особым этапом жизни.

"Для меня сейчас начинается новый этап, в котором я полностью сосредоточусь на своем клубе. Спасибо за совместное путешествие. Ваш Тони", - подытожил Рюдигер.

Защитник дебютировал за национальную команду в 2014 году, провел 86 матчей и отличился 3 голами. В составе сборной Германии он участвовал в двух чемпионатах мира и двух Евро, включая домашнее первенство 2024 года.

Теперь футболист сосредоточится исключительно на игре за мадридский "Реал".