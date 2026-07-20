Встреча с украинцем: "Динамо" узнало потенциального соперника в следующем раунде Лиги Европы

Для того чтобы попасть в третий раунд отбора (Q3), подопечным Игоря Костюка сначала необходимо пройти греческий ПАОК в рамках второго квалификационного раунда. Матчи этого противостояния запланированы на 23 и 30 июля.

Интересно, что благодаря высокому еврокубковому рейтингу греческого клуба победитель пары "Динамо" / ПАОК получил сеянный статус во время сегодняшней жеребьевки.

По итогам слепого жребия, в случае успеха с греками, "Динамо" сыграет с победителем пары "Хаммарбю" (Швеция) / "Андерлехт" (Бельгия). В случае победы бельгийцев киевляне могут сыграть против украинского нападающего Даниила Сикана.

Другие варианты и еврокубковая карта киевлян

Перед самой процедурой УЕФА традиционно разделил участников на подгруппы, сократив список потенциальных соперников для киевлян до четырех вариантов. Кроме бельгийско-шведской пары, соперниками киевлян также могли стать:

"Хайдук" Сплит (Хорватия) / "Пафос" (Кипр);

"Ягеллония" Белосток (Польша);

"Тромсе" (Норвегия) / "Гродец-Кралове" (Чехия).

Еврокубковый путь киевлян

"Динамо" начало свой международный поход с непростой победы над румынской "Университатей Клуж" (0:0, 0:0, 4:2 по пен.). Чтобы пробиться в основной раунд Лиги Европы, украинскому гранду нужно преодолеть всего трех соперников.

Если же "Динамо" терпит неудачу на любом этапе отбора, команда автоматически перейдет в Лигу конференций. Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 6 и 13 августа.

А решающий раунд плейоф (Q4) запланирован на 20 и 27 августа.