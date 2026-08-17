"Заря" шокировала "Полесье" в Житомире: камбек с ляпами Бущана (видео)

УПЛ, 3-й тур

"Полесье" – "Заря" – 1:2

Голы: Федор, 16 – Глущенко, 59, Нестеренко, 63

Быстрый выход житомирян вперед

Подопечные Руслана Ротаня активнее начали встречу и уже на 16-й минуте вышли вперед. После прострела Владислава Велетня с левого фланга и отскока от защитника Олег Федор первым сориентировался в штрафной и отправил мяч в сетку. Это был первый гол полузащитника "волков" за всю карьеру в Премьер-лиге.

Хозяева продолжали контролировать ход игры в первом тайме, создав еще несколько опасных моментов у ворот Владислава Рыбака, однако увеличить преимущество не смогли.

Перелом во втором тайме

После перерыва ситуация в поле кардинально изменилась. На 59-й минуте луганчане провели скорую контратаку: Георгий Бущан отразил удар Ивана Нестеренко с острого угла, но Антон Глущенко удачно сыграл на добивании, сравняв счет.

Всего через четыре минуты роковая ошибка вратаря "Полесья" при выбивании мяча привела ко второму голу. Нестеренко перехватил передачу, вышел на рандеву с Бущаном и протолкнул мяч под голкипером, установив окончательный результат.

В остатке матча житомиряне пытались отыграться и освежили атаку с помощью замен, однако защита "Зари" удержала победный счет.

Победа позволила луганчанам подняться на третье место в турнирной таблице УПЛ - сразу вслед за "Карпатами" и "Шахтером", которые пока не потеряли ни одного очка. "Полесье", имевшее до сегодняшнего дня 100-процентный результат, опустилось на пятую строчку.