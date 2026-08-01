"Заря" усилила среднюю линию перспективным полузащитником "Шахтера"
Луганская "Заря" усилила склад, арендовав 22-летнего полузащитника донецкого "Шахтера" Антона Глущенко. Полузащитник бедт выступать за луганскую команду на правах аренды до завершения сезона.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Шахтера".
Игровая практика для воспитанника "горняков"
Антон Глущенко является воспитанником Академии "горняков". За первую команду полузащитник дебютировал 4 июня 2023-го года. Всего в составе дончан он успел провести 13 матчей, отличившись 4 голами и 1 результативной передачей.
Прошлый сезон хавбек также провел в аренде, выступая за "Кудровку". В ее составе Глущенко отыграл 14 поединков, в которых записал на свой счет один гол и один ассист.
Контекст для "Зари"
Трансфер призван дать молодому полузащитнику стабильную игровую практику на уровне высшего дивизиона и усилить среднюю линию луганчан.
Напомним, по итогам предварительного розыгрыша Украинской Премьер-лиги "Заря" финишировала на 8-м месте в турнирной таблице.
Ранее мы сообщали, что "Заря" под наблюдением Мальдеры дожала "Колос" в матче-открытии УПЛ.