"Заря" усилила среднюю линию перспективным полузащитником "Шахтера"

Игровая практика для воспитанника "горняков"

Антон Глущенко является воспитанником Академии "горняков". За первую команду полузащитник дебютировал 4 июня 2023-го года. Всего в составе дончан он успел провести 13 матчей, отличившись 4 голами и 1 результативной передачей.

Прошлый сезон хавбек также провел в аренде, выступая за "Кудровку". В ее составе Глущенко отыграл 14 поединков, в которых записал на свой счет один гол и один ассист.

Контекст для "Зари"

Трансфер призван дать молодому полузащитнику стабильную игровую практику на уровне высшего дивизиона и усилить среднюю линию луганчан.

Напомним, по итогам предварительного розыгрыша Украинской Премьер-лиги "Заря" финишировала на 8-м месте в турнирной таблице.