Знаковое событие для "Шахтера": Ринат Ахметов лично поддержит команду на матче Лиги чемпионов (фото)
Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов будет лично наблюдать за поединком 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против греческого АЕКа.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-канал журналиста Дмитрия Гордона.
Ахметов на "Стэмфорд Бридж"
Кадры с президентом "Шахтера" на арене в Англии опубликовал журналист Дмитрий Гордон. На снимках Ринат Ахметов запечатлен на фоне стадиона "Стэмфорд Бридж", который примет еврокубковое противостояние украинского и греческого клубов.
Присутствие владельца донецкого клуба на трибунах — особое событие. Ведь после начала российской агрессии и оккупации Донецка весной 2014 года он долгое время воздерживался от посещения матчей своей команды.
Длительная пауза и возвращение на трибуны
После вынужденного переезда "Шахтера" из родного города Ахметов отказался от посещения стадионов. Свое решение он публично объяснял принципиальной позицией: в знак солидарности с болельщиками функционер обещал не ходить на трибуны до тех пор, пока "горняки" не вернутся на домашнюю "Донбасс Арену".
Эта пауза длилась 12 лет. Впервые с начала войны президент "Шахтера" посетил матч команды лишь в апреле 2026 года, когда прибыл в Краков на четвертьфинальный поединок Лиги конференций против нидерландского АЗ.
Ранее мы рассказали, как "Шахтер" потерпел поражение от АЕКа в Юношеской лиге УЕФА.