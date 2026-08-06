Сменил специалиста для АПЛ: экс-тренер "Шахтера" выбил роскошный контракт в Саудовской Аравии

Идеальный тренер для гранда

На тренерском мостике саудовского гранда боснийский специалист заменил немца Маттиаса Яйссле, откликнувшегося на предложение английского "Ньюкасла". Боссы "Аль-Ахли" остановили свой выбор на Пушиче из-за его приверженности интенсивному, атакующему и гибкому ходу игры, который идеально подходит нынешней обойме игроков.

Боснийский тренер перебирается в Саудовскую Аравию вместе с собственным штабом ассистентов, а официальный дебют Пушича придется на поединок против "Аль-Дирии", который состоится 13 августа.

Предыдущий путь Пушича

До переезда на Ближний Восток специалист долгое время работал в Нидерландах, где привел "Твенте" к победе в Первом дивизионе, а в штабе Арне Слота в "Фейенорде" завоевал чемпионство и выходил в финал Лиги конференций.

В период с осени 2023 по май 2025 года Марино Пушич успешно тренировал донецкий "Шахтер". За это время он получил титул чемпиона Украины и завоевал два национальных Кубка. Прошлый сезон боснец провел в "Аль-Джазире" из ОАЭ, выведя команду в Лигу чемпионов Азии и финал местного Кубка лиги.