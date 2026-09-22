Звездное усиление академии: Кобин официально начал работу в "Рухе"

Детали назначения и тренерский штаб

Василий Кобин получил новую работу через две недели после увольнения с должности главного тренера "Ингульца".

Будут помогать Василию Кобину в работе с U-17 ассистенты Сергей Хижий и Дмитрий Хомченовский.

Игровая и тренерская карьера Кобина

Перед работой в "Ингульце" Кобин работал главным тренером "Миная" и спортивным директором харьковского "Металлиста".

В качестве игрока он также успел поиграть за "Минай" и "Металлист". Также Кобин выступал за "Закарпатье", "Карпаты", "Шахтер", "Шахтер" Солигорск, "Верес" и "Тобол".

Также в активе Кобина 11 матчей за сборную Украины.