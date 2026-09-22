Звездное усиление академии: Кобин официально начал работу в "Рухе"
Львовский "Рух" официально объявило о назначении Василия Кобина главным тренером юношеской команды U-17. Специалист уже приступил к работе с выпускным классом академии клуба.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную Instagram-страницу ФК "Рух" .
Детали назначения и тренерский штаб
Василий Кобин получил новую работу через две недели после увольнения с должности главного тренера "Ингульца".
Будут помогать Василию Кобину в работе с U-17 ассистенты Сергей Хижий и Дмитрий Хомченовский.
Игровая и тренерская карьера Кобина
Перед работой в "Ингульце" Кобин работал главным тренером "Миная" и спортивным директором харьковского "Металлиста".
В качестве игрока он также успел поиграть за "Минай" и "Металлист". Также Кобин выступал за "Закарпатье", "Карпаты", "Шахтер", "Шахтер" Солигорск, "Верес" и "Тобол".
Также в активе Кобина 11 матчей за сборную Украины.
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