Детали контакта "Шахтера" и Зинченко

По информации Цыганика, "горняки" пытались выяснить, готов ли воспитанник клуба рассмотреть вариант возвращения в чемпионат Украины. В то же время журналист подчеркнул, что говорить о полноценных трансферных переговорах между сторонами нельзя.

"Насколько я понимаю, "Шахтер" пытался выйти на контакт с Зинченко, но получил ответ, что на сегодняшний момент Зинченко не рассматривает вариант возвращения в чемпионат Украины. Я не могу сказать, что это полноценные переговоры, но контакт был", – сказал Игорь Цыганик.

Зинченко является воспитанником академии "Шахтера", однако за первую команду дончан на взрослом уровне не выступал. После отъезда из Украины он построил карьеру в Европе, в частности, играл за "Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал".

Что сейчас с карьерой Зинченко

Последним клубом 29-летнего украинца был амстердамский "Аякс", в который он перебрался в начале 2026 года из "Арсенала". Однако закрепиться в Нидерландах футболист не успел: в феврале он получил серьезную травму колена, досрочно завершившую для него сезон.

Летом контракт Зинченко с "Аяксом" истек, и сейчас он находится в статусе свободного агента. Нидерландский клуб разрешил украинцу использовать свою тренировочную базу для продолжения восстановления.