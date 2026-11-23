Деталі контакту "Шахтаря" та Зінченка

За інформацією Циганика, "гірники" намагалися з'ясувати, чи готовий колишній вихованець клубу розглянути варіант повернення до чемпіонату України. Водночас журналіст наголосив, що говорити про повноцінні трансферні переговори між сторонами не можна.

"Наскільки я розумію, "Шахтар" намагався вийти на контакт з Зінченком, але отримав відповідь, що на сьогоднішній момент Зінченко не розглядає варіант повернення до чемпіонату України. Я не можу сказати, що це повноцінні перемовини, але контакт був", – сказав Ігор Циганик.

Зінченко є вихованцем академії "Шахтаря", однак за першу команду донеччан на дорослому рівні не виступав. Після від'їзду з України він побудував кар'єру в Європі, зокрема грав за "Манчестер Сіті" та лондонський "Арсенал".

Що зараз з кар'єрою Зінченка

Останнім клубом 29-річного українця був амстердамський "Аякс", до якого він перебрався на початку 2026 року з "Арсенала". Однак закріпитися в Нідерландах футболіст не встиг: у лютому він отримав серйозну травму коліна, яка достроково завершила для нього сезон.

Влітку контракт Зінченка з "Аяксом" закінчився, і нині він перебуває у статусі вільного агента. Нідерландський клуб дозволив українцю використовувати свою тренувальну базу для продовження відновлення.