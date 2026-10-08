Не сыграет с "Шахтером": новичок "Интера" вылетел почти на месяц

Подробности травмы

Медицинское обследование выявило у футболиста миофасциальное напряжение приводящих мышц бедра правой ноги. По прогнозам врачей, восстановление Джонса займет около трех недель. Таким образом, новичок "Интера" не сможет помочь команде в ближайших матчах.

В частности, англичанин пропустит поединки Серии А против "Пармы" 10 октября, "Болоньи" 17 октября и "Фиорентины" 25 октября. Также англичанин не сыграет в двух матчах Лиги чемпионов – против "Брюгге" 13 октября и донецкого "Шахтера" 21 октября.

Джонс только летом перешел в "Интер"

Кертис Джонс переехал в Милан из Ливерпуля летом 2026 года. В этом сезоне 25-летний полузащитник провел пять матчей во всех турнирах, но результативными действиями пока не отмечался.

Теперь футболисту придется пропустить как минимум несколько недель из-за травмы. Ожидается, что он сможет вернуться в состав "Интера" в конце октября, если прогнозы медиков оправдаются.