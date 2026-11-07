Зидан удивил заявкой Франции на Лигу наций: дебютант и семь кадровых потерь

Дебютный вызов и кадровые потери

Главной неожиданностью стало приглашение Пабло Пажиса, впервые получившего вызов в национальную команду Франции.

Нападающий попал в заявку вместо травмированного Магнеса Аклиуша, который получил повреждение икроножной мышцы.

Кроме него, из-за проблем со здоровьем будущие поединки пропустят Уильям Салиба, Жюль Кунде, Максанс Лакруа, Ману Коне, Усман Дембеле и Эстебан Леполь.

Пажис является сыном бывшего французского нападающего Микаэля Пажиса. В текущем сезоне 23-летний форвард отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Полная заявка сборной Франции

Вратари: Майк Меньян, Робин Риссер, Гийом Рестес.

Защитники: Энди Диуф, Жереми Жаке, Ибраима Конате, Мало Гюсто, Пьер Калюлю, Адриен Трюффер, Дайо Упамекано, Лени Йоро.

Полузащитники: Эдуарду Камавингу, Райан Шерки, Лукас Да Кунья, Адриен Рабё, Орельен Чуамэни, Уоррен Заир-Эмери.

Нападающие: Брэдли Баркола, Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Маркус Тюрам, Пабло Пажис.

Решающие матчи Лиги наций

Сборная Франции подходит к завершающим турам группового этапа Лиги наций на первом месте в своей группе Лиги А.

После четырех поединков команда Зидана набрала 10 очков, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

В ноябре французы проведут два заключительных матча:

12 ноября: Италия – Франция

Италия – Франция 15 ноября: Франция – Турция

Первая встреча состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, а вторая – на "Стад Атлантик" в Бордо.