Вспомнил Суркиса и Шевченко: Туран прокомментировал судейство в матче с "Полесьем"

Реакция на арбитраж и предложение руководителям

Тренер "Шахтера" высказался по поводу работы судей, вспомнив главу УАФ Андрея Шевченко, куратора арбитража Никола Риццоли и президента "Динамо" Игоря Суркиса.

"Что касается арбитража, вы можете задать вопрос президенту "Динамо", также Риццоли и Шевченко после предыдущего матча... Пожалуй, ему из Италии действительно видно лучше. Есть предложение, чтобы Шевченко, Суркис и Риццоли все вместе просмотрели спорные эпизоды", - заявил турецкий специалист.

Реализация моментов и тактические ошибки

Туран подчеркнул, что дончанам не хватало прагматизма в игре против сильного соперника, а также обратил внимание на молодость состава.

"Игра с "Полисьем" не была настолько плохой по своей реализации, однако иногда не хватало того, чтобы сыграть в более реалистичный футбол. Нас подвела реализация моментов, первое прикосновение к мячу и точность передач", - отметил руководитель "горняков".

Комментируя второй пропущенный мяч, наставник объяснил, что ему предшествовала целая цепочка ошибок: ненадлежащее соблюдение линии офсайда, плохое развертывание атак и отсутствие гибкости. По словам Турана, вместо тактических решений игроки просто начали индивидуально упрашивать мяч.

Турнирное положение

Сейчас "Шахтер" занимает третье место в таблице УПЛ, уступая "Полиссе" по дополнительным показателям.

В следующем туре чемпионата Украины подопечные Арды Турана сыграют против львовских "Карпат". Поединок состоится 5 сентября в 18.00.