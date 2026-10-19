Сборная Украины приняла нетипичное решение о подготовке к решающим матчам Лиги наций

Где пройдет сбор

Прибытие футболистов в расположение "сине-желтых" запланировано на 8-9 ноября. Команда начнет свой подготовительный процесс в Ужгороде, что станет вторым случаем проведения собрания внутри страны с начала полномасштабного вторжения.

Уже 12 ноября подопечные Андреа Мальдеры отправятся в словацкий Кошице, откуда вылетят в Белфаст на первый поединок.

График решающих поединков

Первый из двух заключительных матчей против Северной Ирландии состоится 14 ноября на поле соперника. Сразу после игры, 15 ноября, украинская делегация вернется в Кошице.

Именно в Словакии сборная проведет завершающий этап подготовки к номинально-домашней встрече против Грузии, которая запланирована на 17 ноября.

Турнирное положение "сине-желтых"

По итогам четырех сыгранных туров группового раунда Лиги наций-2026/27 сборная Украины находится на 3-й позиции в своем квартете.

В активе украинской команды 4 набранных очка (1 победа, 1 ничья и 2 поражения), поэтому предстоящие ноябрьские матчи будут иметь ключевое значение для дальнейших турнирных перспектив.