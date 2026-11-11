Сборная Украины победила Словакию и единолично возглавила группу отбора на ЧМ-2028

Чемпионат мира по футзалу. Квалификация, 2-й тур

Словакия – Украина – 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: Драговский, 40 – Микитюк, 19, Семенченко, 34.

Удаление: Шевчик, 37.

Микитюк и Семенченко принесли Украине победу

Украинцы открыли счет в конце первого тайма. На 19-й минуте Николай Микитюк вывел "сине-желтых" вперед, воспользовавшись передачей голкипера Александра Сухова.

После перерыва команда Александра Косенко продолжила контролировать ход встречи. На 34-й минуте Ростислав Семенченко удвоил преимущество гостей после передачи Данилы Абакшина.

В конце матча словаки перешли на игру с пятым полевым игроком. На 37-й минуте хозяева площадки остались в меньшинстве после удаления Шевчика. Томаш Драговский на последней минуте сократил отставание, однако спастись от поражения Словакия не смогла.

Украина единолично возглавила отборочную группу

Победа над Словакией стала для сборной Украины второй подряд в квалификации ЧМ-2028. В стартовом туре подопечные Косенко разгромили Эстонию со счетом 9:2.

После двух матчей у украинцев есть шесть очков и занимает первое место в группе 9. Словакия идет второй с тремя баллами, а Эстония пока не набрала очков.

Турнирная таблица группы 9:

Украина – 6 очков (разница мячей 11:3). Словакия – 3 (5:3). Эстония – 0 (3:13).

Когда Украина сыграет следующие матчи отбора

Следующие поединки квалификации сборная Украины проведет уже в 2027 году. 26 февраля команда Александра Косенко сыграет дома против Эстонии, а 2 марта будет принимать Словакию.

Для выхода в элитный раунд квалификации украинцам нужно выиграть свою группу или попасть в четверку лучших команд среди занявших вторые места.