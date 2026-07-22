Заменит иностранца: сборная Украины получила нового главного тренера

Дмитрий Михайленко в течение длительного времени плодотворно работал с разными юношескими сборными Украины. Теперь он получил повышение и возглавил главную молодежную команду страны.

В этой должности 53-летний специалист заменил испанского тренера Уная Мельгоса, который простился с "сине-желтыми" еще в июне.

Задания в отборе на Евро-2027

Главным вызовом для Михайленко в новой должности станет продолжение борьбы за путевку в финальную часть чемпионата Европы 2027-го года. Пока турнирное положение украинской "молодежки" в квалификации выглядит непростым:

Хорватия – 13 очков; Турция – 11 очков; Украина – 8 очков.

Несмотря на отставание лидеров группы, под руководством нового наставника сборная Украины U-21 сохраняет шансы исправить ситуацию в решающих матчах отбора.