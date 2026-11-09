Защитник вместо звездного форварда: кому достался Golden Boy-2026
19-летний защитник каталонцев Пау Кубарси получил престижную индивидуальную награду Golden Boy-2026. Он стал пятым представителем "Барселоны", которому подчинилось это отличие.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на аккаунт "Барселоны" в соцсети X.
Победителя объявило итальянское издание Tuttosport, ежегодно вручающее награду лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Для Кубарси это стало очередным признанием после очень успешного года. В составе "Барселоны" испанец выиграл чемпионат Испании и национальный Суперкубок, а со сборной своей страны торжествовал на чемпионате мира-2026.
На мундиале защитник был одним из ключевых игроков команды, пропустившей всего один мяч за весь турнир. Сам Кубарси также получил награду лучшему молодому футболисту чемпионата мира ФИФА.
"Барселона" установила уникальное достижение на Golden Boy
Кубарси стал пятым футболистом каталонского клуба, получившим Golden Boy. Ранее лауреатами награды становились Лионель Месси (2005), Педри (2021), Гави (2022) и Ламин Ямаль (2024).
Таким образом, "Барселона" единолично возглавляет исторический клубный рейтинг по количеству победителей премии.
Особенно показателен последний отрезок: четыре из шести последних лауреатов Golden Boy представляли Испанию или "Барселону".
Последние победители награды:
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2021 – Педри ("Барселона"; Испания);
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2022 – Гави ("Барселона"; Испания);
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2023 – Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд; Англия);
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2024 – Ламин Ямаль ("Барселона"; Испания);
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2025 – Дезире Дуэ (ПСЖ; Франция);
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2026 – Пау Кубарси ("Барселона"; Испания).
Испания опережает Францию по числу победителей Golden Boy
Благодаря победе Кубарси, Испания укрепила лидерство в национальном рейтинге награды. Теперь у представителей этой страны шесть Golden Boy.
Распределение по странам:
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Испания – 6;
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Франция – 4;
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Англия – 3;
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Бразилия – 2;
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Аргентина – 2;
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Португалия – 2;
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Нидерланды – 2;
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Италия – 1;
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Германия – 1;
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Норвегия – 1.
Среди клубов больше всего наград "Барселона" - пять. По три победителя представляли дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед". По две награды имеют ПСЖ, "Аякс", "Атлетико", "Монако" и "Бенфика".
Любопытно, что Кубарси стал лишь вторым защитником в истории Golden Boy. До него такую награду в 2018 году получал нидерландец Маттейс де Лигт, выступавший тогда за "Аякс".
Церемония вручения наград состоится 14 декабря в Турине.
Ранее стал известный обладатель "Золотого мяча" 2026 года. Он прервал 25-летнюю серию неудач своей страны по этой премии.