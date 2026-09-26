"Забыли мой номер": Йожеф Сабо объяснил, почему с ним перестали общаться венгерские СМИ

Критика политики стала причиной «игнора»

По словам Йожефа Сабо, ранее представители медиа из Венгрии регулярно звонили ему, чтобы узнать его оценку по разным футбольным и спортивным событиям. Однако ситуация в корне изменилась после его публичных высказываний о политическом руководстве страны.

"После того, как я нелестно отозвался об Орбане – как отрезало, забыли мой номер", – поделился специалист.

Оценка новых политических фигур Венгрии

Украинский тренер также высказался по поводу изменений в политическом ландшафте соседнего государства и оценил фигуру Петера Мадяра.

По мнению Сабо, смена руководства не изменила всеобщий вектор, ведь Петер Мадяр также симпатизирует Владимиру Путину.