"Ювентус" оформил громкий трансфер звезды сборной Франции: отдали 50 миллионов евро

Кругленькая сумма за полноценный возврат

Французский нападающий заключил с туринским клубом контракт, рассчитанный на пять лет – до 30 июня 2031 года. В составе "бьянконери" игрок будет выступать под 9-м номером.

Общая сумма сделки составила 50 миллионов евро. Туринцы уплатят 38 миллионов гарантированными платежами в течение четырех лет, а еще 12 миллионов предусмотрены в виде бонусов за достижение футболиста. Кроме того, агентская комиссия по этому соглашению составила 3,2 миллиона евро.

Сам Коло Муани изначально предпочитал именно вариант с возвращением в Турин, несмотря на интерес со стороны других европейских клубов.

Вторая попытка в Турине

Нападающий уже защищал цвета "Ювентуса" на правах аренды во второй части сезона-2024/25. Тогда француз провел яркий отрезок, забив 10 голов и отдав 3 результативных передачи в 22 матчах, чем помог туринцам добыть путевку в Лигу чемпионов.

Прошлый сезон Коло Муани провел в лондонском "Тоттенхэме", где также выступал на правах аренды. В составе английского клуба он принял участие в 41 поединке во всех турнирах, отличившись 5 забитыми мячами и 4 ассистами.

Трансфер француза стал важным шагом для усиления атаки "Юве", ведь этим летом клуб покинул звездный форвард Душан Влахович, который не смог договориться о новом соглашении из-за высоких финансовых аппетитов.