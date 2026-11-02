"Ювентус" и "Наполи" определили победителя в Серии А: украинец оказался в заявке гостей

Два гола и удаление

Во второй половине встречи борьба оставалась напряженной, а соперники долго не могли найти путь к воротам.

Счет был открыт на 70-й минуте. Керим Алайбегович нанес мощный удар левой ногой из-за пределов штрафной и отправил мяч в ворота Мерета.

Спустя пять минут положение гостей осложнилось. Защитник "Наполи" Лука Марьянуччи получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Туринцы воспользовались численным преимуществом и в конце встречи удвоили счет.

На 87-й минуте Жереми Бога также отметился дальним ударом, установив окончательный результат – 2:0.

Украинец впервые попал в заявку "Наполи"

Отдельного внимания заслуживает присутствие в составе неаполитанцев 18-летнего украинского защитника Никиты Мельника.

Футболист впервые в карьере попал в заявку основной команды "Наполи" на официальный матч.

Мельник начал встречу на скамейке запасных, однако возможности дебютировать за первую команду не получил.

Украинец выступает за молодежную команду неаполитанского клуба. Ранее он находился в системе донецкого "Шахтера", а затем продолжил карьеру в Италии.

В сезоне 2026/27 Мельник провел восемь матчей за юношескую команду "Наполи" и отличился одной результативной передачей.

"Ювентус" – "Наполи" – 2:0 Голы: Алайбегович, 70, Бога, 87.

Удаления: Марьянуччи, 75 ("Наполи", вторая желтая карточка).

После этой победы "Ювентус" набрал 17 очков в чемпионате Италии, в то время как "Наполи" остался с 14 баллами.