"Их багаж – это истории в Instagram": легенда "Динамо" резко прошелся по молодым звездам киевлян

Главная проблема нынешних динамовцев

Звезда "Динамо" считает, что нынешним игрокам не стоит сравнивать себя с предыдущими поколениями. В то же время он подчеркнул: футболисты, выступающие за киевский клуб, должны осознавать его историческое значение и ответственность.

По словам Федорова, часть молодых спортсменов после нескольких успешных матчей, вызова в сборную или завоевания чемпионского титула начинает переоценивать собственные достижения.

"К сожалению, сейчас есть футболисты, которые выигрывают несколько матчей, попадают в сборную или становятся чемпионами и начинают считать, что уже достигли определенного уровня. Но они не понимают, что нужно продолжать работать", – отметил экс-защитник.

Какой совет он дал молодежи

Федоров убежден, что молодые футболисты должны ставить перед собой конкретные цели и последовательно двигаться к ним. Сначала нужно закрепиться в основной команде, затем пробиться в сборную и завоевывать трофеи.

"Иногда кажется, что их главный багаж – это истории и фотографии в Instagram", – добавил Федоров.

Он также подчеркнул, что футболист должен выходить на поле не только ради заработка, но и для того, чтобы получать удовольствие самому и приносить его болельщикам.