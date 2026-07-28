Потерял миллионы: Мудрик проиграл еще один суд

Иск на 6 миллионов евро

Судебный процесс против украинского инициировала кипрская компания JJDS Management Limited, которой принадлежат 30% коммерческих прав на футболиста. По словам основателя компании Фемиса Сагирова, в 2023 году после трансфера из "Шахтера" Мудрик подписал договор о передаче прав на рекламные и спонсорские контракты, однако с тех пор не произвел никакой выплаты.

Общая сумма требований истца составляет около 6 миллионов евро и рассматривается в двух юрисдикциях – 2,4 млн евро в кипрском суде за упущенную выгоду и 2,8 млн долларов в суде Англии по действующим рекламным соглашениям.

Финансовые ограничения для вингера

Кроме замораживания активов и счетов на 2,5 млн. фунтов, Высокий суд Лондона установил для Мудрика строгое ограничение на личные расходы.

В период дальнейшего расследования дела вингер имеет право тратить не более 5 тысяч фунтов стерлингов в неделю и обязан предоставлять документальные отчеты об источниках своих доходов.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023-го года из донецкого "Шахтера" за 70 миллионов евро. С тех пор украинец провел в составе лондонцев 73 матча, отличившихся 10 голами и 11 результативными передачами.