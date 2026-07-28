Втратив мільйони: Мудрик програв ще один суд
Футболіст "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик програв ще одну справу. Високий суд Лондона ухвалив рішення заморозити активи гравця на суму 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на італійське видання La Gazetta dello Sport.
Позов на 6 мільйонів євро
Судовий процес проти українця ініціювала кіпрська компанія JJDS Management Limited, якій належать 30% комерційних прав на футболіста. За словами засновника компанії Феміса Сагірова, у 2023-му році після трансферу з "Шахтаря" Мудрик підписав договір про передачу прав на рекламні та спонсорські контракти, однак з того часу не здійснив жодної виплати.
Загальна сума вимог позивача становить близько 6 мільйонів євро і розглядається у двох юрисдикціях - 2,4 млн євро у кіпрському суді за втрачену вигоду та 2,8 млн доларів у суді Англії за чинними рекламними угодами.
Фінансові обмеження для вінгера
Окрім заморожування активів і рахунків на 2,5 млн фунтів, Високий суд Лондона встановив для Мудрика суворе обмеження на особисті витрати.
На період подальшого розслідування справи вінгер має право витрачати не більше 5 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень та зобов'язаний надавати документальні звіти про джерела своїх доходів.
Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" в січні 2023-го року з донецького "Шахтаря" за 70 мільйонів євро. З того часу українець провів у складі лондонців 73 матчі, в яких відзначився 10 голами та 11 результативними передачами.
Раніше ми повідомляли, що Михайло Мудрик програв справу у футбольному суді на мільйонну суму - ця справа також стосувалась перехода вінгера до "Челсі".