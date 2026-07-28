Втратив мільйони: Мудрик програв ще один суд

Позов на 6 мільйонів євро

Судовий процес проти українця ініціювала кіпрська компанія JJDS Management Limited, якій належать 30% комерційних прав на футболіста. За словами засновника компанії Феміса Сагірова, у 2023-му році після трансферу з "Шахтаря" Мудрик підписав договір про передачу прав на рекламні та спонсорські контракти, однак з того часу не здійснив жодної виплати.

Загальна сума вимог позивача становить близько 6 мільйонів євро і розглядається у двох юрисдикціях - 2,4 млн євро у кіпрському суді за втрачену вигоду та 2,8 млн доларів у суді Англії за чинними рекламними угодами.

Фінансові обмеження для вінгера

Окрім заморожування активів і рахунків на 2,5 млн фунтів, Високий суд Лондона встановив для Мудрика суворе обмеження на особисті витрати.

На період подальшого розслідування справи вінгер має право витрачати не більше 5 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень та зобов'язаний надавати документальні звіти про джерела своїх доходів.

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" в січні 2023-го року з донецького "Шахтаря" за 70 мільйонів євро. З того часу українець провів у складі лондонців 73 матчі, в яких відзначився 10 голами та 11 результативними передачами.