"Все больше осознаю, как важно это ценить": игрок "Динамо" поделился деталями жизни вне футбола

Как Кабаев проводит свободное время в Киеве

Вингер "Динамо" опубликовал подборку фотографий, на которых показал привычные моменты своей жизни вне футбольного поля. В серию вошли вечерний двор с футбольной площадкой, прогулки, виды Днепра и панорама столицы.

Также футболист поделился домашними кадрами и фотографиями, связанными с киевским клубом. Кабаев отметил, что футбол занимает значительную часть его жизни, однако не менее важно находить время для отдыха и близких.

"Футбол занимает огромную часть моей жизни, но все чаще осознаю, насколько важно ценить и происходящее за его пределами. Время с близкими, возможность переключиться, восстановиться и просто насладиться моментом", - написал футболист.

Главное – не потерять себя

Кабаев также поделился мнениями о сложных периодах, которые встречаются в жизни. По его словам, проблемы, которые в определенный момент кажутся огромными, со временем могут остаться лишь воспоминанием о пройденном этапе.

Футболист призвал не терять веру в хорошее даже тогда, когда обстоятельства складываются непросто.

"Иногда одна дверь закрывается именно потому, что впереди тебя ждет совершенно новая история. Главное - не потерять себя и продолжать верить в хорошее", - говорится в сообщении.